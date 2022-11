Bei den Jüngsten kooperieren: Kindergarten Kalvarienberg eröffnet

Nicht neu bauen, sondern ausbauen, das war die Devise der Weitraer Stadtführung für den Kindergarten Kalvarienberg. Und doch staunten die Gäste der Eröffnungsfeier am 18. November nicht schlecht – in dem zwischen 1963 und 1965 errichteten Gebäude blieb kein Stein auf dem anderen, zudem wurde innen und außen kräftig erweitert. Und: In der nagelneuen Zufahrt wartete nach dem Festakt eine tatsächliche Neuanschaffung als Überraschung für die ganz Kleinen.

Highlights schon am ersten Blick ersichtlich

Die Highlights waren, wie Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP) festhielt, bereits beim Betreten des Gebäudes an der neuen Außenterrasse, der neuen Fassade und der nun doppelt so großen Außenspielfläche vorbei ersichtlich: Die Feier, die einst aus Platzmangel gar nicht drinnen hätte stattfinden können, wurde in der an den Altbestand angedockten, teilbaren Aula abgehalten. Von hier geht es in den neuen Multifunktionsraum, die als dritter Gruppenraum angebaute Tagesbetreuung „Wirbelwindkäfer“, zeitgemäße Personal- und Stauräume. Der Altbau wurde innen komplett neu aufgebaut.

Abgeordneter Margit Göll ging aus mehreren Gründen „das Herz auf“ – die Kindergarten-Pädagogin habe in Weitra, wie sie sagte, einst fünf Dienstjahre verbracht und da den heutigen Bürgermeister Layr in seinen ersten Lebensjahren begleitet. Nun gratulierte sie ihm zum Um- und Ausbau „nach modernsten Erkenntnissen der Kleinkind-Pädagogik“.

Die Nutzung nicht auf Kids einer Gemeinde beschränken

1,4 Millionen Euro flossen in das nach Plänen von Rudolf Schwingenschlögl mit regionalen Betrieben umgesetzte Projekt, 650.000 Euro wurden laut Patrick Layr durch Förderungen beigesteuert – darunter auch 30.000 Euro aus der Sparkasse Weitra Privatstiftung.

Die Tagesbetreuung wurde in Kooperation mit der Gemeinde Unserfrau-Altweitra gestartet, bei Bedarf stehe sie wie auch die Häuser in Großschönau und Bad Großpertholz allen Kids der Kleinregion offen, sprach Layr von einer neuen Initiative. „Nicht jede Gemeinde braucht eine eigene Kleinkindbetreuung, es muss ein wohnortnahes Angebot geben“, gratulierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister dazu. Sie strich auch die Art der Gestaltung mit hohem Anteil an Naturmaterialien hervor.

Wirbelwindkäfer bringen zusätzliches Leben ins Haus

Etwa 50 Kinder tummeln sich derzeit im schicken neuen Kindergarten, immerhin fast ein Drittel davon in der von Sabine Prager geleiteten Tagesbetreuung Wirbelwindkäfer – auch sie trugen munter zur Gestaltung der Eröffnung bei. Kindergartenleiterin Helene Eschelmüller dankte dabei den politisch Verantwortlichen um Bürgermeister Layr und Stadtrat Franz Haumer für die Ermöglichung des Projektes, dem Team der benachbarten Volksschule für das einjährige Ausweichquartier während der Bauarbeiten („wir waren oft nicht zu überhören“) und den Eltern für das Verständnis in den vergangenen Monaten.

Und was es nun mit der Überraschung auf sich hatte?

Die wartete nach der Segnung der Räumlichkeiten durch Pfarrer Markus Feyertag vor dem zentralen neuen Eingang: Ein strombetriebener Kinderbus für sichere Ausflüge wurde angeschafft und gerade noch rechtzeitig zur Eröffnung in Empfang genommen. Die Kosten von 3.500 Euro trugen am Bau beteiligte Betriebe, dankte Layr. Der Strom kommt dank neuer PV-Anlage im Idealfall vom Dach.

Es dauerte nicht lange, bis erste neugierige „Wirbelwindkäfer“ im 6-Sitzer für die Jungfernfahrt Platz nahmen.

