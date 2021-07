Universitätsprofessor Albert Hackl meldete sich zum NÖN-Beitrag „Die Erinnerungen sind fast vergessen“ von voriger Woche, in dem es um NS-Arbeitslager im Bezirk Gmünd ging, und bringt Licht in weitere Angelegenheiten in Sachen Zwangsarbeiter.

„Er behandelte sie anstandsvoll“. „Die Verdienste der Familie Knapp waren wertvoll und sind bekannt. Es bedarf jedoch einer historischen Ergänzung“, erklärt Hackl. Er ist Eigentümer der Alten Textilfabrik in Weitra, die auch ein Museum beheimatet. Die Geschichte der Textilfabrik geht auf das 17. Jahrhundert zurück. „40 ungarische Juden und Jüdinnen wurden der Gemeinde Brühl, die damals noch nicht zu Weitra eingemeindet war, zugeteilt und in der Färberei, einem zweistöckigen Gebäude der ehemaligen Textilfabrik Hackl & Söhne untergebracht“, weiß Albert Hackl.

Zu deren Unterbringung und Verbleib kann er ebenfalls Auskunft geben: „Die Männer wurden unter der Führung und Aufsicht des damaligen Bürgermeisters Haumer – er war Parteigenosse, aber behandelte sie anstandsvoll – für Straßenarbeiten eingesetzt. Unseren Brühler Besitz verwaltete damals Oberstleutnant außer Dienst, Ernst Hackl. Als ehemaliger k.u.k.-Offizier sprach er auch Ungarisch, konnte sich daher mit den Juden gut verständigen und, obwohl strengstens verboten, versorgte er sie mit Gemüse, Salat und Obst aus unserem agrarischen Anbau.“

Mehrere Jahre keine Information über Zwangsarbeiter. Nachdem die Zwangsarbeiter im Spätherbst 1944 nach Zwettl abtransportiert wurden, wusste die Familie Hackl lange Zeit nichts mehr von deren weiterem Schicksal.

„Bis… ja bis ein Brief Anfang 1947 von einem dieser Juden, von Herrn Dezider Ehrenfreund, in Brühl eintraf“, erinnert sich Albert Hackl zurück. Den Brief hat er aufbewahrt und zitiert einige Passagen:

„Lieber Herr Oberstleutnant!

Bitte sind Sie nicht böse, dass ich Ihnen erst heute einige Zeilen schreibe... Ich sehe mich veranlasst, Ihnen auch diesmal meinen Dank und Anerkennung zu zollen für Ihr humanes Benehmen uns Juden gegenüber.

Dies konnte in jener Zeit nur ein äußerst altruistisch denkender und auf hoher sittlicher Höhe stehender Mann wagen. Ich weiss es sehr genau, dass Sie durch diese Einstellung manchen Nachteil erlitten haben….bereit waren auch Opfer zu bringen für uns, die wir in Not waren…Wie noch immer, jetzt auch, wünsche ich Ihnen ein fröhliches Neues Jahr.

Ihr nievergessender Freund Dezider Ehrenfreund “

Wilhelm Romeder hat Zeit um Kriegsende zusammengefasst. Neben den Ergänzungen von Albert Hackl zum Artikel „Die Erinnerungen sind fast vergessen“ bedarf es außerdem einer Korrektur. Darin passierte ein Fehler: Die Erinnerungen des jüdischen Zwangsarbeiters György Karmann, der bei Familie Knapp in Schützenberg lebte und gerettet wurde, hat er nicht – wie im Artikel behauptet – in einem eigenen Buch niedergeschrieben. Der inzwischen verstorbene Wilhelm Romeder hat die Erzählungen von György Karmann ins Buch „Das Jahr 1945 in Weitra und Umgebung – Ereignisse, Erlebnisse, Schicksale“ einfließen lassen und dem Thema der Zwangsarbeit dort auch ein eigenes Kapitel gewidmet.

Der Kontakt zwischen Romeder und Karmann entstand durch die Verwandtschaft mit der Familie Knapp: Wilhelm Romeder war ein Neffe von Ludwig Knapp.