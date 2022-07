„Daumenretter“ nach Unfall ausfindig gemacht

Werbung

Der 3. Juli wird Manuela Mrcela aus Bruck noch lange in Erinnerung bleiben. Bei einem Motorradunfall zwischen Weitra und Wultschau im Bezirk Gmünd verlor sie den Daumen der linken Hand. Zwei Herren suchten in der Wiese nach dem Daumen und fanden ihn auch. Um den beiden Männern für ihren Einsatz danken zu können, startete die 36-Jährige einen Aufruf via Facebook. Diese Suche war erfolgreich.

„Direkt beim Unfall, meiner Erstversorgung und die Vorbereitung für den Flug mit dem Notarzthubschrauber nach Wien konnte ich den beiden Männern nicht danken. Auch meine Eltern, die seit Kurzem in Harbach wohnen und am Unfallort waren, hatten nicht daran gedacht. Aber es ist mir ein besonderes Anliegen, Danke zu sagen“, erklärt Manuela Mrcela im NÖN-Telefonat. Durch den Einsatz der beiden Männer konnte nämlich der Daumen in einer neunstündigen Operation im AKH in Wien wieder rekonstruiert werden. „Mir geht es entsprechend gut, ich bin seit der Vorwoche wieder zuhause. Ich muss aber noch Schmerzmittel nehmen, die Operation und auch die Prellungen, die ich beim Unfall erlitten habe, wirken natürlich noch nach“, erzählt Mrcela.

Am 13. Juli startete die Suche nach den unbekannten „Daumenrettern“: „Eine Frau hat mich angeschrieben, dass sie die beiden Männer kennt und mir einen Kontakt mit ihnen herstellen wird“, sagt die Motorradlenkerin, die seit drei Jahren dieses Hobby „vorsichtig und langsam“ ausführt.

Persönliches Treffen Ende Juli vereinbart

Mittlerweile hatte Manuela Mrcela schon telefonischen Kontakt zu ihren „Daumenrettern“. Ende Juli soll es zu einem persönlichen Treffen kommen. Außerdem konnte sie jene Krankenschwester ausfindig machen, die unter den Ersthelfern war, um sich auch bei ihr zu bedanken.

„Ich bin unendlich dankbar, dass dieser Unfall doch so gut ausgegangen ist“, zeigt sich Mrcela froh. Sie habe mit ihrem Motorrad ein Fahrzeug überholt, das während des Überholvorganges immer weiter nach links gefahren sei.

„Ich hab mir zum Ausweichen die Wiese neben der Straße ausgesucht. Dass ich mir den Daumen dann zwischen Tank und Lenker so eingeklemmt habe, dass er abriss, war Schicksal“, blickt sie zurück. Ihre jetzt geplante einwöchige Motorradtour durch Österreich wird sie verschieben – dank der Hilfe der Wultschauer wird auch das Motorradfahren für sie wieder möglich sein.

