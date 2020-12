Am 24. Dezember 1988 kam Klaus Wandl zuhause in Altweitra zur Welt. Das Weihnachtsfest in der nun achtköpfigen Familie war somit ein ganz besonderes Fest, lag doch ein neugeborenes Baby in der Krippe. Seither gibt es für Klaus Wandl immer zwei Feiern an einem Tag.

„Der Geburtstag und das Weihnachtsfest werden streng getrennt. In der Früh wird Geburtstag gefeiert und am Abend Weihnachten. Meine Mutter sorgt traditionell für die Geburtstagstorte. Geschenke bekomme ich ebenfalls zum Geburtstag und extra auch welche zu Weihnachten. Das ist einmal so. Natürlich wird nach Weihnachten auch mit den Freunden mein Geburtstag gefeiert“, meint Klaus Wandl, der als Tiefbauer bei der Firma Leyrer & Graf arbeitet und jetzt in Weitra wohnt.

Die strikte Trennung zwischen dem Geburtstag und dem Weihnachtsfest ist seit zwei Jahren etwas in den Hintergrund geraten. „Im Jänner werden unsere Zwillinge Ben und Timo zwei Jahre alt. Da rückt natürlich Weihnachten in den Vordergrund. Mit Kindern bekommt dieses Fest einen ganz anderen Stellenwert“, meint der bald 32-Jährige.

Seine Gattin Melanie wird natürlich auch heuer die Erste sein, die Klaus Wandl zum Geburtstag gratulieren wird. „Heuer wird vermutlich sehr oft mein Handy läuten, denn mit allen meinen fünf Geschwistern und deren Familien werde ich mich nicht treffen können. Das ist ja coronabedingt nicht erlaubt“, meint das „Christkindl“. Wer und wann die Eltern Gerhard und Roswitha in Altweitra besuchen wird, sei noch nicht fixiert. Fix ist aber, dass dort die Geburtstagstorte für Klaus Wandl warten wird.

Einen besonderen Wunsch zu seinem 32. Geburtstag hat Klaus Wandl heuer nicht: „Gesundbleiben und mit der Familie im Rahmen des Erlaubten etwas Zeit verbringen, das ist mir im heurigen Jahr ganz besonders wichtig.“ – und das steht vermutlich bei vielen auf den Wunschzetteln, auch bei denen, die nicht am 24. Dezember Geburtstag haben.