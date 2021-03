Die geplante Erhöhung der Friedhofsgebühren führte bei der Gemeinderatssitzung am 18. März zu Debatten. Die Erhöhung sei bereits 2013 vom Land gefordert worden. Dass bisher in diese Richtung nichts passiert ist, kritisierte die FPÖ und stellte gleich einen Gegenantrag, der jedoch bei ÖVP und SPÖ abgeblitzt ist.

Fakt ist, die Friedhofsgebühren werden um rund 12 Prozent erhöht, das Familiengrab für zwei Leichen kostete künftig für zehn Jahre 191 statt bisher 170 Euro. „Das entspricht der Steigerung des Verbraucherpreisindexes von 2012, also von der letzten Erhöhung, bis 2020“, betont Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Damit käme man der Forderung des Landes, kostendeckend zu sein, nach. Den Vorwurf der FPÖ, diese Erhöhung in der Coronapandemie sei „unsozial und unsensibel“, kann der Bürgermeister nicht nachvollziehen: „Wir reden da von wenigen Euros mehr. Die Gebühr wird ja für zehn Jahre verrechnet.“

Ein Sonntagszuschlag ist nicht erforderlich

Die FPÖ hat noch ein Argument: „Nicht einmal der Fehler bei der Gebühr für ein Begräbnis in einem Erdgrab mit Deckel wurde seit acht Jahren ausgebessert. Diese Gebühr war nämlich billiger, als eine Beerdigung in einem normalen Erdgrab.“ Laut Bürgermeister Layr ist für die Bestattung der Bauhof zuständig. „Nur Steinplatten darf nur ein Steinmetz von einem Grab nehmen. Wir haben bisher einen Pauschalbetrag dafür in den Gebühren berücksichtigt. Jetzt verrechnen wir die tatsächlichen Kosten.“

Butschells Gegenantrag beinhaltete auch einen Zuschlag für Beerdigungen außerhalb der normalen Dienstzeiten der Bauhofmitarbeiter: „Die sollen 50 Prozent für ein Begräbnis am Samstag und 100 Prozent für eines an Feiertagen oder Sonntagen betragen“, sagt er. Der Bürgermeister und der zuständige SPÖ-Stadtrat Rainer Oppel verweisen auf den seit Jahren verrechneten Wochenendzuschlag. „An Sonn- und Feiertagen gab es in der Vergangenheit kein einziges Begräbnis, daher brauchen wir dafür keinen Extra-Zuschlag.“

„Wir wollen die Bevölkerung so wenig wie möglich belasten, die Indexanpassung ist aber notwendig“, erklärt Oppel. „In Weitra kann sich jeder ein Grab leisten“, ergänzt der Bürgermeister. Sowohl Oppel als auch Layr waren 2013 noch nicht in ihren Funktionen tätig.