Die Landesrätin für Bildung, Familien und Soziales, Christiane Teschl-Hofmeister, war am 19. Mai zu Besuch in Weitra und besichtigte die Tagesbetreuungseinrichtung und den Kindergarten Kalvarienberg, wo in Kürze eine Großbaustelle eingerichtet wird (die NÖN berichtete).

Die Tagesbetreuungseinrichtung „Wirbelwindkäfer“ startete im Herbst 2020 als Kooperationsprojekt zwischen den Gemeinden Weitra und Unserfrau-Altweitra. Bürgermeister Patrick Layr und Bürgermeister Otmar Kowar betonten, dass nach Erhebungen in den Gemeinden 2019 der Bedarf nach Betreuung von Kindern unter drei Jahren gegeben war und es aus finanziellen Gründen als vernünftig erachtet wurde, das Projekt gemeinsam umzusetzen. In der ehemaligen Schulwart-Wohnung der Volksschule Weitra, die schon einmal als Quartier für eine Kindergartengruppe diente, wurde ein kleinkindgerechtes Provisorium gestaltet. Nach dem Umbau des Kindergartens Kalvarienberg stehe dann ein fixes Domizil für die Tagesbetreuung bereit. Stadtrat Franz Haumer erklärte: „Die Adaptierung der Räumlichkeiten mit Anschaffung der Spielgeräte für drinnen und draußen belief sich auf etwa 10.000 Euro“. Derzeit werden sechs Kinder zwischen zehn Monaten und drei Jahren in der Einrichtung liebevoll von der Hort- und Freizeitpädagogin Sabine Prager betreut, die den Kindern eine Art „zweites Zuhause“ vermitteln möchte. Die Betreuungszeit der Kinder ist ganz individuell den Bedürfnissen angepasst und wäre laut Bürgermeister Layr auch im Krankheitsfall eines Elternteiles kurzfristig möglich.

Landesrätin Teschl-Hofmeister überzeugte sich bei einem Rundgang von der heimeligen Atmosphäre der Räumlichkeiten: „Der Mensch ist wichtig, egal ob in einem Provisorium oder einer fixen Einrichtung. Der Zug der Zeit und das gesellschaftliche Umdenken erfordern Tagesbetreuungsstätten, sie sind strategisch als Standortqualität der Gemeinden für die Zukunft wichtig und notwendig, der Bedarf kann sich von Jahr zu Jahr ändern.“

Im Kindergarten Kalvarienberg gab Architekt Rudolf Schwingenschlögl der Landesrätin anhand des Planes einen Einblick in die bevorstehenden Umbauten. Notwendig machten den Umbau der Raumfehlstand und die Sanierungsarbeiten am Altbestand sowie die Schaffung einer fixen Tagesbetreungseinrichtung. Schwingenschlögl: „Drei wichtige Punkte waren die thermische Sanierung, Barrierefreiheit und die Sicherheit der Kinder. Der gute Zustand der Bausubstanz sowie die ausgezeichnete Lage des Kindergartens zwischen Volks- und Mittelschule mit großem Garten dahinter gaben den Ausschlag für einen Umbau statt eines Neubaus.“ Bürgermeister Layr dazu: „Ökologisch wichtig – zu schade zum Wegschmeißen. Architekt Schwingenschlögel hat unsere Anliegen sehr gut umgesetzt. Das bestehende Gebäude erhält einen modernen Touch. Die Kosten belaufen sich auf 1,2 bis 1,5 Millionen Euro. Danke an Land und Bund, ohne Förderungen wäre die Umsetzung des Projektes nicht möglich“.

Neben zwei Gruppenräumen, einem Bewegungsraum, einem Multifunktionsraum, einem Sozialraum und der Tagesbetreuungseinrichtung werden Sanitärbereich, Garderoben, Eingang und der Außenbereich mit einem Buspunkt mit Umkehrschleife umgestaltet). Der Einreichplan, die Förderansuchen und die baubehördlichen Verfahren sind bereits im Laufen, Baubeginn wird im Sommer sein. Während der Bauarbeiten werden die zwei Kindergartengruppen voraussichtlich in Räumlichkeiten der benachbarten Volkschule untergebracht. Kindergartenleiterin Helene Eschelmüller meint: „Danke an Bürgermeister Layr, der den Umbau in Angriff nimmt. Bedürfnisse und Anforderungen ändern sich – Kinder brauchen Platz“. Landesrätin Teschl-Hofmeister bedankte sich bei den Pädagoginnen und Betreuerinnen für ihren Einsatz und das Durchhalten in der nicht einfachen Zeit der Pandemie.

Bürgermeister Layr nützte den Besuch der Landesrätin auch, um eine weitere Zukunftsidee der Gemeinde vorzustellen: Die Neugestaltung des Spielplatzes in der Promenade an der Stadtmauer und die Umgestaltung des Geländes (wo früher das Feuerwehr-Fest veranstaltet wurde und das heute fallweise als Parkplatz dient) in ein Schulfreiraumprojekt. Layr: „Der Spielplatz in Altstadtnähe wird gerne genützt, die Geräte sind jedoch schon alt, wurden zwar teilweise saniert und sollten auf neueren Standard gebracht werden. Die Nähe zu den Schulen bietet die Möglichkeit, diesen offenen Raum auch für die Schulen nutzbar zu machen.“ Die Gemeinde hoffe auf die Möglichkeit einer Förderschiene, dass dieses Projekt Wirklichkeit werden kann.

Ganz im Zeichen der Feierlichkeiten „700 Jahre Braustadt Weitra“ überreichte Bürgermeister Layr der Landesrätin zum Abschiedeine Bier-Jubiläumsbox und das Buch zur Braugeschichte der Kuenringerstadt Weitra.