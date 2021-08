Drei Vertreterinnen der Dirndlweiber kamen gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser zur Familie Schneider: Tochter Linda leidet seit Kleinkindalter an Muskelschwäche, deren Ursache unergründlich ist, sie ist an einen Rollstuhl angewiesen.

Aus diesem Grund wurde vor drei Jahren ein Aufzug im Haus installiert, welcher Linda wie berichtet vom Zimmer im Obergeschoß in die untern Räume und ins Freie bringt. Zum 18. Geburtstag erzählte Linda nun von ihrer Lieblings-Musikgruppe „Klubbb3“, von der sie ein Foto an den Rollstuhlrädern hat. Linda wünscht sich jetzt auch eine für sie gerechte Waschmöglichkeit. Daher ist als Nächstes im Haus ein behindertengerechtes Badezimmer geplant.

Die Dirndlweiber sammeln jährlich in mühsamer Handarbeit zahlreiche Kräuter und verarbeiten diese zum Dirndlweiber-Tee, der gegen Spenden abgegeben wird. 2020 wurde so viel gesammelt wie noch nie, der Erlös von 800 Euro wurde nun an Linda übergeben.

Auch heuer wurden bereits fleißig Kräuter gesammelt und getrocknet. Silvia Friedl versichert, dass der Tee ab Herbst wieder erhältlich sein wird. Es werden auch Vorbestellungen entgegengenommen. Ebenso besteht die Möglichkeit, selbst bei den Dirndlweibern tätig zu werden, gemeinsam Kräuter sammeln oder eine eigene Tracht zu schneidern und nähen. Wenn es die Umstände erlauben, ist für Herbst wieder eine Dirndlnähgruppe geplant. Informationen dazu gibt es bei Obfrau Friedl: 0664/5592019.