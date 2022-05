Eine Stadtkapelle mit Tradition

Werbung

In den vergangenen Jahrzehnten wurde daraus ein starker Klangkörper, wohl auch durch die gute Ausbildung junger Musiker durch die Kapellmeister Karl Hofbauer, Martina Bauer und Reinhard Bauer sowie viele Musiklehrer im Musikschulverband Oberes Waldviertel. Ein Fixpunkt für die Stadtkapelle sind die Teilnahmen an der Marschmusik- und Konzertmusikbewertung, beim Weisenblasen sowie „Spiel in kleinen Gruppen“.

Auch die Auftritte bei kirchlichen Veranstaltungen, Frühschoppen, Maibaum-Aufstellen, Adventmarkt und Bierkirtag gehören zum Jahreskreis dazu. In der Volksschule werden interessierte Kinder bereits mit den Instrumenten vertraut gemacht und in Bläserklassen unterrichtet. Auch in der Mittelschule gibt es Bläserklassen, unterrichtet von Reinhard Bauer.

Danach können die jungen Musiker in das Jugendorchester einsteigen, das ebenso wie die Stadtkapelle von Kapellmeisterin Martina Bauer geleitet wird.

Seit 2017 proben die Musiker in einem neu errichteten Probenlokal. Die erfolgreiche Teilnahme an den Wertungsspielen zeigt sich auch in vielen Ehrenpreisen des Landes NÖ: Der Verein hat unter anderem bereits den Andreas-Maurer-Preis erhalten. Am 27. Mai um 19.30 Uhr laden Stadtkapelle und Jugendorchester zum Frühjahrskonzert in den Mehrzwecksaal der Mittelschule.

