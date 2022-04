Elfi Maisetschläger: Bereit für den Baustart rund ums Outlet

Werbung

Die Sanierung des Trachtenoutlet-Centers von Elfi Maisetschläger in der Gmünder Straße ist gestartet. Bis 3. September sollte der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein: Dann wird das 30-jährige Bestehen des Geschäftes begangen – mit Jazz-Gitti als Stargast.

„Wir haben das Outlet bereits geschlossen und unsere Ware ins Geschäft am Rathausplatz gebracht. Jetzt laufen die Vorarbeiten für den Um- und Zubau. Wenn die Baugenehmigung erfolgt ist, dann legen wir los“, erklärt Trachtenlady Maisetschläger. Die Baugenehmigung habe sich etwas verzögert, sollte aber in den nächsten Tagen erfolgen. „Es wäre wohl einfacher gewesen, auf der grünen Wiese zu bauen. Der bürokratische Aufwand bei einem Um- und Zubau eines alten Objektes ist enorm“, sagt sie.

Somit müssen sich die Baufirmen noch etwas gedulden. „Es muss alles seine Richtigkeit haben, denn mir ist ein gutes Miteinander mit der Stadtgemeinde und den Anrainern sehr wichtig.“

Das ist der Plan: Die hintere Wand in Richtung der Häuser in der Schubertstraße soll bleiben, im vorderen Bereich des Outlets ist ein Umbau und in Richtung Rotes Kreuz ein Zubau geplant. Im Obergeschoß sind Wohnungen geplant (die NÖN berichtete). Zumindest das Erdgeschoß, in dem mehr Platz für Trachten geschaffen und ein kleines Kundencafè eingerichtet werden soll, soll bis September fertig sein.

Upgrade in Gmünder Straße: „Jetzt bin ich an der Reihe“

„Zu meinem 30-Jahr-Jubiläum in diesem Haus wird gefeiert, dazu hat sich schon Jazz-Gitti angesagt“, verrät Maisetschläger, der dieser Standort an Herz gewachsen ist. „Überhaupt ist die Gmünder Straße die Visitenkarte von Weitra. Hier wurde bereits viel für ein schönes Ambiente von der Stadtgemeinde und den hier angesiedelten Firmen investiert. Jetzt bin ich an der Reihe.“

Im Hinblick auf die größere Verkaufsfläche im neuen Outlet hat die Trachtenlady bereits ihr Personal aufgestockt. Neu ins Team gekommen ist Isabell Etzelstorfer, weitere Neuzugänge sind laut Maisetschläger bereits auf Schiene.

