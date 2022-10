Major Stiedl ist Master mit Auszeichnung

Seit 22 Jahren ist Georg Stiedl beim Bundesheer. Jetzt schloss er den FH-Masterstudiengang „Militärische Führung“ mit Auszeichnung ab. Der Major aus Engelstein zählt zu jenen 17 Offizieren, die diese höchste militärische Ausbildung des Bundesheeres, die nun Masterstudium und Generalstabsausbildung vereint, durchlaufen haben.

„Wer diese Ausbildung schafft, kann in die höchsten Ränge des Bundesheers aufsteigen“, so Stiedl, der in den vergangenen beiden Jahren dafür viel geleistet hat. So wurde der Absolvent des Gymnasiums Zwettl und der Militärakademie in Wiener Neustadt, der nach Stationen in den Kasernen Ried im Innkreis und Horn 2009 in die Kuenringerkaserne Weitra kam, zum Wochenpendler. „Meine Frau Anja hat dafür viel Verständnis gezeigt“, so Stiedl.

Schon das mehrstufige Auswahlverfahren für die Zulassung war fordernd: „180 Soldaten nahmen an der ersten Auswahlrunde teil, aufgenommen wurden aber nur 18 Offiziere.“ Bei einer Reise nach Nordosteuropa zu Ausbildungsende wurden verschiedene Militärstützpunkte besucht. „Das war im September und natürlich war hier der Ukraine-Krieg das vorrangige Thema“, sagt Stiedl. In seiner Masterarbeit „Die Kunst der Niederlage“ analysierte er jene Faktoren, die zu einer langfristigen Akzeptanz der Niederlage durch den Besiegten führen. Am 14. September feierte Stiedl in der Akademie der Wissenschaften seine Sponsion.

Seit Juli 2013 ist Stiedl Auswerteoffizier am Führungssimulator, will in der Kuenringerkaserne bleiben. Verläuft alles nach Plan, will er einmal die Nachfolge von Oberst Franz Zwettler als Kommandant des Führungssimulators antreten. Vorerst sind aber Familie, Haus, Urlaub und die Feuerwehr Engelstein an der Reihe.

