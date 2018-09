Etwas mehr als ein halbes Jahr nach dem Start des Ordinationszentrums W4.med im Obergeschoß der Raiffeisen-Bankstelle am B41-Kreisverkehr in Weitra ziehen die Betreiber Khalid Jadalla und Jürgen Friedl eine positive erste Zwischenbilanz.

„Wir werden oft auf das Angebot an Ärzten und Therapeuten angesprochen, manche Menschen bedanken sich bei mir“, sagt Friedl. Rückmeldungen, wonach einzelne Patienten zwei Kilometer lange Fußwege in Kauf nehmen, würden den Bedarf nach dem Angebot im ländlichen Raum widerspiegeln.

Friedl: „Haben noch einiges in der Pipeline“

Man nähere sich allmählich einer Vollversorgung im Haus, ergänzt Geschäftsführer Friedl, und kündigt weiteren Zuwachs an: Ergotherapeutin Sabine Winkelbauer bietet seit einigen Tagen eigene Erwachsenen-Ergotherapie an, die Physiotherapeutin Nadine Thaler ergänzt ihr Spektrum um die Podotherapie – die Ganganalyse und Versorgung mit podologisch-therapeutischen Einlegesohlen, die für die Aktivierung bzw. Deaktivierung einzelner Muskeln eingesetzt werden.

Eine ihrer zufriedenen Patientinnen ist Julia Dlask. Die Chirurgin wird Thaler und ihrem bereits in Weitra ordinierenden Partner, dem Urologen Matthias Lenz, nach Weitra folgen: Ab 9. Oktober will die Gmünderin neben der Facharztpraxis in Schrems (bzw. ab Jänner in Gmünd; siehe Seiten 2/3) einen Tag pro Woche als Wahlärztin im W4.med arbeiten. „Matthias hat in Weitra nur positive Erfahrungen gemacht, daher möchte auch ich mein Angebot räumlich erweitern“, sagt sie.

Auch baulich tut sich im Raiffeisen-Gebäude allerhand: Noch im September soll im Erdgeschoß der Startschuss zur Adaptierung der kompletten rechten, etwa 100 m 2 großen Gebäudehälfte fallen. Die Wiener ATF Orthopädietechnik GmbH um die Orthopädietechnik-Meister Alexander Albert, Manuel Thell und Florian Fielhauer richtet hier eine eigene Filiale ein.

„Wichtig ist, dass die Verwendung der freien Flächen einen echten Nutzen für die Bevölkerung bringt.“ Raika-Direktor Johann Pollak

„Wir haben ein solches Angebot gesucht, weil es sich mit vielen Bereichen im Haus ergänzt. ATF dachte an Expansion, und wir kennen einander bereits von einer langen Zusammenarbeit“, freut sich Jürgen Friedl über das zusätzliche Service für Kunden, deren Wege künftig kürzer werden. Ziel ist die Eröffnung der Filiale gegen Jahreswechsel. Ab da soll es vom Foyer der Raika-Filiale rechts durch eine Glastür in das Orthopädie-Fachgeschäft gehen, für das die zwei Räume hinter den drei Auslageflächen vereint werden.

„Es wird ein großes, helles Geschäftslokal, das durch einen diskreten Probierraum ergänzt wird“, kündigt Albert an. Ein früherer Raika-Büroraum wird auch von ATF als Büro genutzt. Die Umbaukosten liegen bei mehr als 15.000 Euro.

„Wir freuen uns, dass wir damit fast alle Räume im Haus besetzt haben“, sagt Raika-Direktor Dietmar Stütz. Und Johann Pollak: „Wichtig ist vor allem, dass die Verwendung der Flächen einen echten Nutzen für die Bevölkerung bringt.“

Drei letzte Räume im Obergeschoß bleiben vorerst unbesetzt. Gut möglich, dass sich auch das bald ändert. „Wir haben noch einiges in der Pipeline“, schmunzelt Jürgen Friedl.