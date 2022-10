Filmdreh mit Oscargewinner: Ruzowitzky zu Gast in Kuenringer-Kaserne

Oskar-Preisträger Stefan Ruzowitzky („Die Fälscher“) war zu Gast in der Kuenringer-Kaserne Weitra. Dabei wurde auch gearbeitet. Der bekannte Regisseur dreht nämlich einen Werbe- und Imagefilm für das Österreichische Bundesheer. Dieser Film wird am 26. Oktober bei der Leistungsschau des Bundesheeres am Wiener Heldenplatz präsentiert.

Das Bundesministerium für Landesverteidigung ist für diesen Imagefilm verantwortlich, Ruzowitzky führt Regie. „Dargestellt werden in diesem Film alle Waffengattungen und ihre Hauptaufgaben. Unsere Lehrkompanie stellt die Waffengattung Infanterie und die Miliz für den Film dar“, erklärt Garnisonskommandant Reinhard Bachner.

In der Kuenringer-Kaserne standen eine Flaggenparade und eine Befehlsausgabe im Fokus der Kameras. Dabei hatte Hauptmann Anna Kaiser, Kommandantin der Milizjägerkompanie Tulln, das Kommando inne. Danach wurde der Filmdreh zum EVN-Kampkraftwerk am Ottensteiner Stausee verlegt. „Hier wurde der Schutz von kritischer Infrastruktur vor den Kameras dargestellt“, betont Bachner. Damit soll aufgezeigt werden, dass die Milizsoldaten eine wichtige Säule im Krisenmanagement seien.

„Der Filmdreh machte allen Beteiligten große Freude und gleichzeitig auch ein wenig stolz, es ist ja im militärischen Alltag nicht üblich, mit einem Oscar-Regisseur zusammen zu arbeiten“, so der Weitraer Kasernenkommandant: „Ruzowitzky überzeugte durch seine Professionalität und seinen kollegialen Umgang mit allen Beteiligten. Nur ein wenig kalt war ihm bei uns.“

