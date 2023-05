Frontaler Unfall auf B41: Fünf Beteiligte im Spital, auch zwei Kinder

Das Unglück ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr auf der Weitraer Ortsdurchfahrt der B41, als auf Höhe der Firma Asma ein aus Fahrtrichtung Gmünd kommender Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen sein dürfte. Er krachte frontal in das entgegenkommende Fahrzeug einer vierköpfigen Familie aus dem Bezirk Linz-Land – mit zwei kleinen Kindern an Bord. Bremsspuren waren zunächst offenbar nicht wahrnehmbar.

Einsatzkräfte des wenige Meter entfernten Roten Kreuzes Weitra waren noch vor den Feuerwehren Weitra, St. Martin und Unserfrau zur Stelle, übernahmen zusammen mit einem Ersthelfer die Rettung der Familie, ehe gemeinsam mit den Floriani auch der ältere Unglückslenker mit Kennzeichen aus dem Bundesland Salzburg aus seinem Fahrzeug gerettet wurde. Auch Rettungsteams aus Gmünd und Zwettl sowie die Polizei standen im Einsatz.

Laut Feuerwehr Weitra wurden die fünf Unfallbeteiligten zur weiteren medizinischen Abklärung in die Landeskliniken Gmünd bzw. Zwettl transportiert, wobei sie Glück im Unglück gehabt haben dürften: Schwerere Verletzungen waren demnach zumindest äußerlich nicht feststellbar. Die Fahrzeuge wurden von den Feuerwehren mit dem Weitraer Kranfahrzeug geborgen und sicher abgestellt, die Fahrbahn gereinigt.

Bereits der Freitag hatte es auf der B41 in sich

Schon zum Beginn des Pfingst-Wochenendes hatte es wenige Kilometer von der Unlücksstelle in Weitra entfernt zweimal gekracht: Am Freitagmorgen hatte ein Lkw-Lenker wie auf NÖN.at berichtet bei Eichberg in der Gemeinde Großdietmanns mit einem Ausritt in Bankett und schließlich Graben eine Frontal-Kollision zweier Überholender abgewendet. Am Nachmittag war ein BMW-Lenker bei Langfeld in der Gemeinde St. Martin in einen abbiegenden Traktor samt Anhänger gedonnert, er musste in der Folge ins Landesklinikum Horn geflogen werden (FF Langfeld: Hubschrauber-Einsatz während Vorbereitungen zum Fest).

