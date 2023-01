Fünf Monate nach Übernahme: Notariat zieht aus Platzgründen um

Es ist noch gar nicht lange her, dass Robert Hochstöger seinen Arbeitsplatz nach Weitra verlegt hat. Anfang August wurde er im Notariat wie berichtet zum Nachfolger von Norbert Schneider, nun hat er schon die nächsten Pläne.

Ab 16. Jänner lautet die neue Adresse seiner Kanzlei Kirchengasse 94. „Wir haben viel zu tun, die Arbeit ist nach der Übernahme gut angelaufen“, resümiert Hochstöger.

In den vergangenen Monaten habe er sich gut eingelebt, am Rathausplatz 17 unter anderem auch schon in die IT-Infrastruktur investiert – und von zwei auf aktuell fünf Mitarbeitende aufgestockt. Das ist auch der Grund dafür, dass er räumlich nach Alternativen gesucht hat. Der Platz in der alten Kanzlei sei für mehr Arbeitsplätze und eine wachsende Anzahl an Akten einfach zu knapp geworden: „Ein Akt umfasst heutzutage zudem wesentlich mehr Seiten als vor einigen Jahren.“

Fündig wurde Robert Hochstöger schließlich in der Kirchengasse. Dort hat der Weitraer Unternehmer Hubert Kainzer ein bislang weitgehend ungenutztes Dachgeschoß zur Kanzlei umgestaltet, die auch per Aufzug erreichbar ist. Hochstöger spricht von einer Vergrößerung der Bürofläche von derzeit rund 70 auf künftig etwa 170 Quadratmeter: Das bietet genügend Platz für Empfang, Sekretariat, Archiv, Besprechungs- und Büroräume. „Der Ausbau ist für das Gebäude eine Aufwertung, jetzt ist es wirklich ausgelastet und der vorhandene Platz wird optimal genutzt“, sagt Kainzer.

Den gebürtigen Gmünder Robert Hochstöger hat es wie berichtet nach dem Studium in Wien beruflich und privat wieder ins Waldviertel gezogen. Er lebt in Eggenburg und führt mit dem Notariat in Weitra seine erste eigene Kanzlei. Davor war er im Waidhofner Notariat bei Michael Müllner tätig.

