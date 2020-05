Für Mario sieben Mal um Niederösterreich .

Für den pflegebedürftigen Mario Berger aus Watzmanns (nähe Weitra) wurden am 1. und 2. Mai im Rahmen der Charityaktion „Radeln für Mario“ des Vereins Race Around Niederösterreich (RAN) insgesamt 4.202,74 km geradelt und dadurch EUR 2.750,- an Spenden gesammelt. Die gefahrenen Kilometer entsprechen dabei sieben Mal der RAN-Strecke rund um Niederösterreich.