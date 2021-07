Das Wetter hätte besser nicht passen können, die Musiker sorgten für eine tolle Stimmung. Den Anfang machte Aminata & the Astronauts - bestehend aus Edi Mayr, Aminata Martina Seydi, Wolfgang Schmidt,Thomas Palme, Hans Nemetz und Horst Mayr - mit Liedern wie "Knock on wood", "Stand by me", "Purple Rain" und Songs von Marvin Gaye.

Nach einer kurzen Pause spielte Edi Mayr mit seiner Band (neben ihm standen Hans Nemetz, Helmut Chvojka und Horst Mayr auf der Bühne) seine eigenen Liefer wie "Es geht weida, immer weida" und natürlich seine Hommage an Walter & Hermi Waschka, verbunden mit Erzählungen an seine Erinnerungen bei seinen Auftritten in Weitra. Auch die Freundschaft zu Hubert Kainzer rührt daher und so entstand auch die Weitra-Bier-Hymne zum Jubiläum der Braustadt (die NÖN berichtete).

Als Special Guests waren bei den Musikdarbietungen auch Lokalmatador Thomas Faulhammer, GuGabriel, Florian Weiß und Walter Riess mit dabei. Die Weitra-Bier-Hymne war dann auch der Abschluss der "Boogie Blues Beer Night" - mit allen teilnehmenden Musikern auf der Bühne und einem "Prost auf Weitra, auf 700 Jahre Braukultur und auch die Menschlichkeit", wie es Edi Mayr formulierte.