Was haben der aus der Steiermark stammende Weitraer Hubert Kainzer und der Kultsong von Wolfgang Ambros „Da Hofa“ gemeinsam? Beide erblickten vor 50 Jahren das Licht der Welt. Und genau diese beiden werden am 20. August gemeinsam ihre „Geburtstage“ mit einem Konzert im Schloss Weitra feiern. „Wolfgang Ambros und sein ‚Hofa‘ haben mich im vergangenen halben Jahrhundert begleitet. Deshalb habe ich versucht, Wolfgang Ambros für ein Konzert nach Weitra zu holen. Es ist geglückt“, sagt Kainzer gegenüber der NÖN.

Kainzer wird seinen Jubeltag mit Freunden aus Weitra und der Steiermark feiern. Dazu braucht es natürlich eine passende musikalische Begleitung. „Damit nach der langen Lockdown-Phase auch andere Ambros-Fans ihr Idol live erleben können, mache ich das Konzert öffentlich“, meint der Jubilar, der seine runden Geburtstage immer in größerem Rahmen gefeiert hat. „Früher passierte das in der Steiermark, vor 20 Jahren kam ich nach Weitra und feiere natürlich hier“, meint der gebürtige Steirer aus Bruck an der Mur. Das Schloss Weitra biete dafür die passende Kulisse. „Dort haben ja Gaby und ich vor 16 Jahren geheiratet“, betont der Unternehmer, der auch Mitglied beim Weitraer Rotary-Club und beim Golfclub ist.

„Vielleicht erfährt man jetzt, wer den Hofa umgebracht hat.“ Hubert Kainzer

Dass Wolfgang Ambros, der im Mai 2018 schon einmal für ein ausverkauftes Konzert im Weitraer Schloss gesorgt hat und jetzt zum 50-jährigen Jubiläum von seinem „Da Hofa“ mit Joesi Prokopetz eine Fortsetzung dieses Klassikers erdacht hat, ist für Hubert Kainzer ein besonderes Highlight. „Diese Version wird es bestimmt auch im Schloss Weitra zu hören geben. Vielleicht erfährt man jetzt, wer den Hofa umgebracht hat.“

Karten für dieses besonderes Event, das Rainer und Steffi Buchhöcker (Eventrast OG) mit Hubert Kainzer organisiert haben, können unter eventrast.at bestellt werden. 550 Personen dürfen dabei sein.