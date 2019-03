Ein bislang unbekannter Täter stahl vergangene Woche in einem unbeobachteten Moment in einem Gasthaus am Rathausplatz in Weitra eine Geldbörse mit einem Bargeldbetrag von insgesamt € 270,-. Der 70-jährige Gast aus Graz hatte die Jacke im Lokal über die Sessellehne gehängt, wobei sich die Geldbörse in der Innentasche befunden hat.