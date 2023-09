Gerhard Seidl erhielt den Goldenen Wappenring

Die Siegerehrung beim diesjährigen „Confida-Einladungsgolfturnier“ wurde seitens der Stadtgemeinde Weitra genutzt, um sich bei Unternehmer Gerhard Seidl zu bedanken. Er wurde mit dem Goldenen Wappenring der Stadtgemeinde geehrt. Im Restaurant Hausschachen, das Gerhard Seidl samt Hotel komplett neu errichtet und, wie Bürgermeister Patrick Layr sagte, zu einem „touristischen Hotspot“ gemacht hat, wurde diese besondere Ehrung überreicht. Der Bürgermeister ging in seiner Laudatio auf die vielen Projekte und auch Unterstützungen von Gerhard Seidl ein, der vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feierte.

„Du hast nicht nur ein florierendes Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsunternehmen, du setzt dich auch für Kultur und Tourismus in Weitra ein, unterstützt Vereine und Stadtgemeinde, etwa beim Schloss“, meinte Layr, der Seidl auch für die Leitung der Rot-Kreuz-Bezirksstelle von 2013 bis 2021 dankte: „Mit dem Leuchtturmprojekt hier beim Hausschachen mit Golfplatz, Restaurant und Hotel ist wirklich etwas Besonderes entstanden.“

Für dieses Engagement überreichte er im Beisein von Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser und einiger Mandatare den Goldenen Wappenring. Diese Ehrung wurde tags zuvor bei der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen.

„Gar nicht gewusst, dass ich so wichtig bin.“ Gerhard Seidl zeigte sich überrascht und auch erfreut. „Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so wichtig bin“, lachte der Jubilar, der im Anschluss an die Siegerehrung für das Confida-Turnier, die er gemeinsam mit Golfmanager Ali Kern durchgeführt hat, zum Essen ins Restaurant Hausschachen lud. Mit dabei waren nicht nur viele bekannte Gesichter, die erfolgreich am Turnier „2er Texas Scramble“ teilgenommen haben, sondern auch Gattin Gaby und Tochter Manuela.