Hochkarätig gehen die Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie in ihre 36. Saison: Zur Eröffnung am 3. September im Schlosshof Weitra hat sich Matthias Strolz angekündigt. Tags darauf geht es mit einer Podiumsdiskussion zum Motto „Europa – was jetzt?“ im Gmünder Palmenhaus weiter. Die Gäste: Politikwissenschafterin Martina Handler, die ehemalige Außenministerin Karin Kneissl und Vladimír Špidla, früherer Ministerpräsident der Tschechischen Republik und EU-Kommissar.

Das Leitmotto lautet heuer „Zeitenwende. Wendezeit – Warum das Jahr 2020 wegweisend für Europa ist“. Bei der Themensetzung vor rund einem Jahr war noch nicht absehbar, wie treffend es sein würde, sagt Geschäftsführerin Simone Brod esser: „Der ursprüngliche Gedanke war, dass sich zukünftig vieles verändern wird. Damals wusste aber keiner, was auf uns zukommt und dass das Jahresthema so gut passt.“

Unterschiedliche Covid-Rahmenbedingungen

Für die Präsenzveranstaltungen hat sie selbst beim Roten Kreuz die Ausbildung zur Covid-Beauftragten absolviert. Beim Event in Weitra rechne man mit etwa 250 Besuchern und falle in die Kategorie Freiluft-Veranstaltungen. Heikler gestaltet sich die Organisation der Podiumsdiskussion im Palmenhaus: Abgesehen vom zugeteilten Sitzplatz gilt im Gebäude Maskenpflicht. Hier rechne man mit 80 bis 90 Besuchern.

„Nachdem wir uns sorgfältig überlegt haben, wie wir die Veranstaltungen über die Bühne bringen werden, sind wir jetzt guter Dinge“, sagt Brodesser. Für die junge Geschäftsführerin – die 19-Jährige leitet die Waldviertel Akademie seit April – hielt die Organisation ob der ständigen Unsicherheit einige Herausforderungen bereit: „Wir wussten nicht, was in einem oder zwei Monaten ist.“ Deshalb habe man versucht, in der Planung möglichst flexibel zu sein.

Etliche Programmpunkte – wie die „digitale Wirtschaftsmatinee“ am 6. September mit regionalen Wirtschaftsvertretern – wurden schließlich zur Online-Veranstaltung umkonzipiert, werden auf der Videoplattform Youtube geteilt. Rund die Hälfte der Veranstaltungen habe man aber ganz absagen müssen. „Wir waren uns sehr stolz auf das Programm“, bedauert Brodesser. Für heuer geplante Referenten sollen jedoch 2021 kommen.

Vieles soll nachgeholt werden

Auch im Herbst ist der Waldviertel Akademie-Kalender voll. Viele der im Frühjahr abgesagten Veranstaltungen sollen nachgeholt werden – quer durchs Waldviertel. Gleichzeitig starten dann schon die Planungen für das nächste Jahr, wo erneut Flexibilität gefragt sein dürfte.

Bevor es soweit ist, werden bei den 36. Internationalen Sommergesprächen aber noch die letzten Tage der warmen Jahreszeit genossen. Was sich die Besucher erwarten dürfen? Simone Brodesser: „Matthias Strolz ist ein Paradebeispiel für das Thema Veränderung. Wir geben dem Redner das Zepter in die Hand und lassen uns selbst überraschen. Wir erwarten uns eine sehr lebendige Eröffnung, bei der wir versuchen, den Besuchern einen positiven Blick auf die Zukunft zu geben.“