Franz Schwingenschlögl war in vielen Vereinen aktiv, seine Handschrift ist beim Golfclub Weitra ebenso wie bei den Rotariern oder beim Kulturverein Schloss Weitra unverkennbar.

„Franz war unserem Rotary-Club extrem verbunden. Er war schon bei der Gründungsfeier im Mai 2011 dabei, fungierte auch als Club-Präsident. Er war ein Rotarier aus tiefstem Herzen, der das Freundschaften-Fördern gelebt hat. Er war bei allen Meetings dabei, auch wenn er in Wien gearbeitet hat. Unsere Golfturniere lagen in seinen Händen, die hat er immer perfekt organisiert“, zeigt sich der derzeitige Club-Präsident Johann Pollak erschüttert über den plötzlichen Tod seines guten Freundes. Als Dank für diesen großen Einsatz wollen die Weitraer Rotarier das Golfturnier 2021 als Gedenkturnier für ihn austragen.

„Franz Schwingenschlögl hat mit jedem gekonnt, hat sich allen gegenüber wohlwollend verhalten. Er war immer für unsere Stadt engagiert, hat neue Sichtweisen eingebracht und diese auch weiterentwickelt. Das war bei unserer ‚Vision 2020‘ so und auch beim Kulturverein Schloss Weitra, den er bis 2014 als Obmann geleitet hat“, trauert auch Vizebürgermeisterin und Obfrau des Kulturvereines Schloss Weitra, Petra Zimmermann-Moser.

„Riesen-Ideenspender“

Einen sehr guten Freund und Wegbegleiter verliert auch der Präsident des Golfclubs Weitra, Gottfried Strondl: „Franz Schwingenschlögl war nicht nur bei der Gründung dabei und früher Gesellschafter, er war bis zuletzt unser Kassier. Im Vorjahr konnten wir das 30-Jahr-Jubiläum feiern“, betont Strondl, der mit Schwingenschlögl auch einen „Riesen-Ideenspender“ verliert: „Wir waren ein gutes Team, haben uns irrsinnig gut verstanden“, ist der Präsident zutiefst betroffen.

Franz Schwingenschlögl, der bis vor einigen Jahren seinen Onlinehandel „goodsforme.at“ mit regionalen Produkten betrieben hat, war als EDV-Berater tätig. Er hinterlässt seine Gattin und drei Söhne. Sein Begräbnis findet am 6. Juni statt. Um 13.30 Uhr beginnt die Feierlichkeit in der Weitraer Kirche. Bereits von 9 bis 12 Uhr kann man sich in der Aufbahrungshalle Weitra von Franz Schwingenschlögl verabschieden.

Anstelle von Blumen- und Kranzspenden kann auch für den Rotary Club Weitra oder für die Stadtpfarrkirche Weitra gespendet werden.