Musik-Event zieht um: Durch „Factory Festival“ zu Jungunternehmern

Zum Start im Vorjahr fand das „Factory Festival“ bei der Heidenreichsteiner Diskothek Ypsilon statt. Warum das heuer nicht möglich ist, ist bekannt: Die Disco wechselte die Eigentümer und befindet sich im Umbau. Das Factory Festival soll es trotzdem wieder geben – nur nicht in der Burgstadt, sondern in der Braustadt Weitra.

Veranstaltet wird es von drei jungen Leuten, die auch schon im Vorjahr bei der Organisation mitgewirkt haben. Und sie haben vor kurzem ein eigenes Unternehmen für die Organisation von Veranstaltungen gegründet. Die drei, das sind Christoph Anibas aus Heidenreichstein, Marco Deim aus Horn und Jasmin Braun aus Weitra. „Wir haben alle drei schon vorher bei der Organisation von Veranstaltungen und Vereinsfesten mitgeholfen“, sagt Christoph Anibas. So hat es sich ergeben, dass das Trio dieses Hobby zum Nebenberuf gemacht hat. Der Fokus liege vorerst am Factory Festival am 12. August beim Gelände der Feuerwehr Weitra, sagt Anibas: „Das erste Festival voriges Jahr war sehr gelungen. Es war klar, dass wir es wieder machen wollen.“

Es soll zum Fixpunkt werden, im nächsten Jahr sei aber auch eine zweite Veranstaltung rund um die Jungunternehmer denkbar, erklärt er. Langfristiges Ziel der Event Factory: „Wir wollen ein Dienstleister in Sachen Organisation sein – auch für andere Feste.“ Beim bevorstehenden Factory Festival in Weitra liegt der Fokus jedenfalls auf der Musik. Geplant sind zwei Bühnen – eine Indoor, eine Outdoor mit Electro-, House- und Hardstyle-Musik. Die Veranstalter hoffen auf mindestens genauso großen Andrang wie im Vorjahr, wenngleich das Festival auch kein klassisches „Mainstream-Fest“ sei.