Vorige Woche wurde der Zubau zum Golfhotel beim Hausschachenteich errichtet – eine Millimeterarbeit. Betreiber Gerhard Seidl nimmt dafür rund 2,5 Millionen Euro in die Hand. Das Besondere daran: Alle Räume der 22 Hotelzimmer, der Frühstücks- bzw. Veranstaltungsraum wurden bei der Leyrer+Graf-Tochter Graf-Holztechnik in Horn von der Außenhülle bis zu Installationen und Einrichtungs-Gegenständen fixfertig produziert und aufgebaut.

Arbeit für die Wintermonate. Gebaut wurde in Holz-Modulbauweise mit sehr hohem Vorfertigungsgrad. „Dabei sind 160 Kubikmeter Brettsperrholzplatten für Wände, Decken und Dach-Bauteilen zum Einsatz gekommen“, erklärt Simone Fröschl für Leyrer+Graf. Neben neuen Zimmern wurden auch der Frühstücksraum, ein Küchengerätelager, Abstell-, Technik- und Housekeepingräume errichtet. Graf-Holztechnik fertigte die bis zu 16 Tonnen schweren und acht Meter langen Holzmodule in den Wintermonaten in den Werkshallen. Auch die Außenhülle samt Fenstern, Türen, Holzfassade, Dachabdichtung sowie Estrich, Fußbodenheizung und -belag, Elektro- und Haustechnik-Installationen, WC, Badezimmer samt Fliesen und Sanitärausstattung, Innenwandgestaltung und einem Doppelbett sind so entstanden.

In Horn wurden die Holzmodule fixfertig errichtet. Leyrer+Graf, Leyrer+Graf

Mit vier Lkw wurden die Teile nun nach Weitra transportiert. Hier wurden sie zusammengesetzt, verbunden und angeschlossen. Als Ganzes ergeben die fertig zusammengefügten Komponenten ein 930 m 2 großes Hotel.

Auch für die Passanten hochspannend. „In den kommenden Wochen werden Abdichtungsarbeiten komplementiert, Versorgungsleitungen (Wasser, Strom, Kanal, Ab-und Zuluft) angeschlossen und diverse Arbeiten in den Gängen fertiggestellt. Zu guter Letzt wird die moderne Terrassen- und Pergola-Konstruktion aufgebaut“, betont Fröschl. Der Aufbau der 30 Module war auch für die Bevölkerung spannend, etliche Passanten verfolgten das spektakuläre „Puzzle-Bauen mit Riesenteilen“ vom öffentlichen Weg entlang des Teiches mit.

„Wir müssen nur mehr die Fernseher in die Zimmer stellen, die Elektro-, Wasser- und Kanalanschlüsse zusammenschließen, Küche und Frühstücksraum ausstatten“, erklärt Golfmanager Alfred Kern, der Gerhard Seidl ein großes Lob für das Projekt ausstellt: „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch aus einer ganz anderen Branche so Großes bewegen will, wohlüberlegt natürlich.“ Für Seidl ist der Ablauf optimal gelaufen. „Die regionalen Firmen, allen voran Leyrer+Graf, haben toll gearbeitet. Wir liegen voll im Zeitplan. Es ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe“, meint er.

Eröffnung für 20. Mai geplant. Dass der Zubau bis 20. Mai komplett fertig sein wird, lässt Seidl außer Zweifel. Das fiele gut mit den Golf-Landes- und Senioren-Staatsmeisterschaften am 20. bis 25. bzw. 26. bis 30 Mai zusammen. „Da kommen jeweils rund 200 Golfer, die in der Region übernachten werden“, erklärt Manager Kern. Für den Weitraer Golfclub ist die Austragung dieser Turniere eine Auszeichnung. „Es gibt um die 150 Golfclubs in Österreich, viele haben sich dafür beworben.“

Die Baustelle in Weitra wurde am 15. März gestartet. Helma Meierhofer, Helma Meierhofer

Ab 20. Mai stehen im Golfhotel drei verschiedene Zimmerkategorien zur Verfügung, es gibt auch interessante Packages – auch im Hinblick auf das Jubiläum 700 Jahre Braustadt Weitra. „Unsere bisher acht Zimmer und die 22 neuen sind schon alle gebucht“, erklärt Restaurantleiter Thomas Mladek, der sich mit seinen 16 Mitarbeitern in Kurzarbeit und den neuen Kollegen – man will auf 22 bis 25 Mitarbeiter aufstocken – auf die Eröffnung freut.

Bis zu der von der Regierung gestatteten Gastronomie-Öffnung soll noch die bestehende Terrasse verbreitert und um 90 Quadratmeter vergrößert werden, kündigt Mladek an.

„Riesenschwung“. Jetzt hoffen alle auf ein ähnlich gutes Jahr wie 2020: „Das Geschäft lief gut, die Auslastung ebenso. Es sind zwar einige Hochzeiten ausgefallen, aber wir haben im Sommer einen starken Aufschwung erleben dürfen“, betont Gerhard Seidl, der sich durch den neuen Zubau einen „Riesenschwung“ erwartet. „Jetzt sind wir auch konkurrenzfähig. Mit nur acht Zimmern waren wir das nicht.“