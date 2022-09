In Katastralen wachsen: Wieder Investitionen in Bauland

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Nachdem im neuen Siedlungsgebiet Reinprechtsfeld bereits einige Bauplätze verkauft wurden und der Spatenstich zu einer Reihenhaus-Anlage mit 14 Wohneinheiten gesetzt ist, gibt es erneut Gedanken zur Baulandschaffung – allerdings nicht primär in der Stadt Weitra.

„Wir versuchen derzeit, auch in den Katastralgemeinden, Baugründe zu schaffen“, sagt Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). Deshalb kauft die Stadtgemeinde zwei Parzellen in St. Wolfgang an (Kostenpunkt rund 70.000 Euro) und vier weitere in Spital um rund 160.000 Euro. Dort hoffe man auch auf Erweiterungsoptionen, so Layr. Der Gemeinderat gab in der Vorwoche einstimmig das Okay zum Kauf. Genauso wie zur Erweiterung des Betriebsgebietes in der Schützenberger Straße: „Die Voraussetzungen für Betriebsgrundstücke sind dort optimal. Ich sehe Weitra als Kultur- und Tourismusstadt, aber eine Reserve für Betriebsansiedelungen und –erweiterungen ist wichtig“, erklärt Layr.

