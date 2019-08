Viele Gäste fanden sich am 29. August im Schloss Weitra zur Eröffnung der 35. Internationalen Sommergespräche der Waldviertel Akademie ein. Diesmal lautet das Thema „Grenzen. Erkennen. Verbinden. Überwinden“.

Der bekannte Karikaturist Gerhard Haderer hielt die Eröffnungsrede, für die Eröffnung sorgte Landesrat Martin Eichtinger. Jetzt werden namhafte Wissenschafter, Politiker und auch die Bevölkerung des Thema „Grenzen“ in all ihren Facetten durchleuchten. Das Programm dazu gibt es unter:

http://www.waldviertelakademie.at/sommergespraeche.html

Mehr dazu lest ihr in der NÖN am Mittwoch.