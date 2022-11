Investieren & Optimieren: Offensiv durch die Energiekrise

Beim Weitraer Kunststofftechnik-Spezialisten Asma spielt der Einsatz von Hitze und somit Energie unvermeidbar eine große Rolle, dementsprechend ernst wird das Thema genommen. Aktuelle Mehrkosten aufgrund der Energiekrise im Millionen-Euro-Bereich bewertet der mit etwa 140 Mitarbeitenden größte Betrieb der Braustadt daher nicht als existenzbedrohende Belastung: „Sie spornen uns dazu an, uns noch intensiver mit Energie-Sparmaßnahmen zu befassen“, sieht Geschäftsführer Thomas Brandeis das Positive.

Die Teuerungen spornen uns dazu an, uns noch mehr mit Energie- Sparmaßnahmen zu befassen.“ Thomas Brandeis Geschäftsführer Asma GmbH

Kommende PV-Anlage soll sich bis 2024 refinanzieren

Schon beim 8,5 Millionen Euro schweren Modernisierungs- und Zubauprojekt 2020 ging es wie berichtet in einigen Punkten auch um die Energieeffizienz. Nun kann am Dach der damals errichteten zusätzlichen Produktionshalle wegen Aufbauten kein Strom erzeugt werden, aber der großflächige Altbestand wird in den nächsten Tagen mit einer 360 Kilowatt-Peak starken Photovoltaik-Anlage bestückt.

Für die Asma GmbH soll weiter die Sonne scheinen: Aufs Dach des Altbestandes (links) kommt Photovoltaik. Foto: Asma

Um die 300.000 Euro kostet das laut Geschäftsführer Brandeis, aber: „Bei einem Jahresverbrauch von etwa 2,4 Gigawatt-Stunden haben wir die Investition angesichts der aktuellen Preise in zwei Jahren zurückverdient.“ Binnen drei Monaten haben sich die Stromkosten versiebenfacht, beim Gas laufe noch ein alter Vertrag. Maschinen und Kunststoff-Verarbeitung laufen elektrisch.

Bei Umbauten wurden auch Energie-Experten gefragt

Parallel zum PV-Ausbau werden weitere Ideen verfolgt, die auf alternative Möglichkeiten der Wärme- und Stromgewinnung – und in der Folge das Speicherthema – sowie weniger energieintensive chemische Prozesse fokussieren. „Wir müssen uns dazu die Grundprozesse ansehen, vieles einfach von Grund auf neu betrachten“, sagt Geschäftsführer Brandeis.

Bereits vor mehr als acht Jahren hat die Asma GmbH mit einem Energie-Monitoring begonnen, um eingesetzte Energie in eine Relation zum daraus gewonnenen Output bewerten zu können. Brandeis: „Wir begannen damals damit, die Energieflüsse genauer zu hinterfragen, optimierten danach Schritt für Schritt Prozesse etwa der Gebäudesteuerung.“ Heute spricht er von automatischer LED-Lichtsteuerung, nur noch bedarfsorientierter Belüftung, oder der Nutzung von Abwärme. Bei sämtlichen Umbauten seien auch Energie-Experten eingebunden gewesen. Das zahlt sich jetzt freilich aus.

Am globalen Markt im Nachteil

Die Teuerungen sind dennoch da. Aus Rohstoff-Engpässen resultierende Mehrkosten im Einkauf sind ein weltweites Problem, verschärfen also die Konkurrenzsituation kaum – alle müssen die Schrauben anziehen. Das Energieproblem belastet infolge des Ukraine-Krieges aber, wie schon NBG-Fiber-Chef Karl Bauer die Herausforderung für das insolvente Glasfaser-Rohlingswerk in Gmünd beschrieben hatte, nur Europa. Am Weltmarkt sind europäische Betriebe dadurch im Nachteil, können Mehrkosten nicht einfach 1:1 weitergeben. Das spürt auch Asma. Bevorstehende Lohnerhöhungen aufgrund der massiven Inflation kommen als Draufgabe dazu.

Aktuell sieht die Asma-Führung aber keine Spur einer Krise. „Es läuft immer noch erstaunlich gut“, betont Brandeis: „Preislich konnten wir uns mit unseren Kunden immer noch einigen – wir fahren in den Hallen das volle Programm.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.