Investitionen in Feuerwehr und Heizwerk

Im Herbst hat die Stadtgemeinde den Grundsatzbeschluss zum Bau eines Heizwerkes getroffen, nun wurden Arbeiten in Auftrag gegeben.

105.000 Euro kostet der Heizkessel für die neue Hackschnitzelanlage, mit der die Volksschule, der Kindergarten Kalvarienberg und das Hallenbad beheizt werden sollen (die NÖN berichtete). Dieser Kessel wird nach Ausschreibung durch die Firma KPP vom Heizkesselproduzenten Fröling angekauft. Für die Hackschnitzelanlage war auch ein Grundtausch mit einem Privaten erforderlich. Der Baustart steht laut Bürgermeister Patrick Layr in Kürze an.

Der Gemeinderat hat vorige Woche außerdem beschlossen, in die Verbesserung der Löschwasserversorgung in Großwolfgers, Wetzles und Oberwindhag 115.000 Euro zu investieren. In Großwolfgers wird der bestehende Löschwasserbehälter saniert. Die Materialkosten von rund 25.000 Euro übernimmt die Gemeinde, die Arbeiten führen die Floriani und die Bauhofmitarbeiter durch. Wetzles, wo bisher nur das Löschwasser aus dem Buschenbach zur Verfügung gestanden ist, bekommt zwei 30.000-Liter-Behälter um 75.000 Euro. In Oberwindhag wird ein 20.000-Liter-Behälter um 15.000 Euro vergraben.

Am Dach des Weitraer Feuerwehrhauses wird eine Photovoltaikanlage samt Stromspeicher installiert. Den Auftrag erhielt die Firma Schandl & CoKG aus Gmünd. Mit der rund 60.000 Euro-Investition wird die Feuerwehr Weitra auch bei Stromausfällen einsatzfähig. „Wir wollen unsere Gebäude zukunftsfit machen. Mit dieser Anlage unterstützen wir auch die Feuerwehr bei den Betriebskosten. Der produzierte Strom wird gegengerechnet“, betont Layr und verweist auf weitere geplante PV-Anlagen.

