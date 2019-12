Trotz der allgemeinen „Bad-News“ vom Bundesheer kann die Kuenringer-Kaserne „Good-News“ vermelden: Erstmals gibt es die komplette Ausbildung zum Unteroffizier in Weitra, eine große Übung mit internationaler Beteiligung am Führungssimulator läuft und die Zimmer im ersten Stock werden 2020 erneuert.

Seit 2007 werden an der Kuenringer-Kaserne Unteroffiziere ausgebildet. Bisher gab es hier den ersten und zweiten Teil der Kaderanwärterausbildung. Neu dazugekommen ist Teil drei. Dabei geht es unter anderem um die Führung einer Gruppe, die rechtlichen Grundlagen sowie Englisch. „Somit sind die Unteroffizieranwärter vom Einrücken bis zur Ausmusterung als Wachtmeister durchgehend in Weitra“, freut sich Kasernenkommandant Reinhard Bachner.

Der erstmals hier laufende Ausbildungsabschnitt drei, an dem 113 Soldaten, darunter auch sieben Frauen, teilnehmen, werde erst als „Probebetrieb“ geführt.

Im nächsten Jahr soll es mit dem Umbau weitergehen. „Im zweiten Stock ist der Ausbau abgeschlossen, jetzt kommt der erste Stock an die Reihe“, so Bachner. Aus den Zwölf-Bett-Zimmern mit Stahlrohrbetten und alten Kästen werden moderne Zimmer mit maximal sechs Betten, alles in heimeligem Holz. Die Gesamtkapazität an Betten, derzeit sind es 212, werde laut Bachner weiterhin bei über 200 Betten liegen. „Dann sind die Stahlrohrbetten endgültig aus der Kaserne verschwunden. Das wird wie Weihnachten.“

Benötigt werden diese große Anzahl an Betten laufend – über 1.400 Teilnehmer an Übungen am Simulator und über 140 Kursteilnehmer bei den Unteroffiziersausbildungen pro Jahr wollen ja untergebracht werden.

Auch die Nächtigungsbetriebe in und um Weitra haben von den rund 300 Soldaten und zahlreichen Übungsbeobachtern profitiert, die zur letzten großen Übung am Führungssimulator in diesem Jahr nach Weitra gekommen sind. „Das ist die Vorbereitung für eine große internationale Übung, die 2022 durchgeführt werden soll“, so Bachner. Übungsbeobachter aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei sind ebenfalls vor Ort, ebenso Vertreter der Firma CAE, die die Software für den Führungssimulator erstellt. „Die Übungsszenarien sind noch realistischer geworden. Das interessiert halt auch das Ausland“, so Bachner abschließend.