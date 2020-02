Kelly-Family: Rollstuhlplatzkarte gratis abzugeben .

Welcher Rollstuhlfahrer will am 23. Februar zum Konzert der Kelly-Family in das Olympiastadion nach München? Die Familie Krauskopf aus der Gemeinde Weitra gibt Karten für einen Rollstuhlplatz plus Begleitperson sowie eine Eintrittskarte für den N-Block kostenlos ab.