In der Böhmstraße, gegenüber der Glasschleiferei Ruß, war ein Klein-Lkw auf der Fahrt von Reinprechts in Richtung Stadt in das Geländer gekracht. Der Lenker aus der Gemeinde Göpfritz an der Wild hat diesen Unfall ohne Verletzung überstanden. Das Fahrzeug und das Geländer wurden jedoch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.