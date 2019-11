Die in Wultschau wohnhafte Künstlerin Tatjana Zinner nützt drei leerstehende Auslagen am Weitraer Rathausplatz und in der Kirchengasse, um mit ihren Pop-Up-Installationen „Kunst geht heim“ ein Statement für den Frieden zu setzen.

„Leeres ist Totes. Daher wollte ich diese drei Auslagen nutzen, um Kunst als regionalen Informationsvermittler einzusetzen“, erklärt die Künstlerin.

"Das Feedback ist sehr positiv"

Mit filigranen „Pusteblumen“, die sie in verschiedenen Variationen in Szene setzte, will sie ein „Statement für den Frieden“ abgeben. Als passenden Text dazu wählte sie das 1955 geschaffene und bekannte Anti-Kriegs-Lied „Sag mir, wo die Blumen blühen“ von Marlene Dietrich.

Durch die individuelle Beleuchtung der einzelnen Auslagen, für die Gottfried Pfeiffer verantwortlich zeichnet, erhalten die künstlerisch arrangierten Pusteblumen ein besonderes Flair. „Das Feedback ist sehr positiv. Viele bestaunen diese Auslagen“, freut sich Tatjana Zinner, die bereits an der Neugestaltung der Auslagen für die Adventzeit arbeitet. „Dabei wird es um den Klimawandel gehen“, verrät die Künstlerin.

Apropos Advent in Weitra: Im Rahmen der Adventtage wird es erstmals auch einen „Kunst advent“ mit sieben Stationen geben.