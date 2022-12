Lainsitzwasser liefert im Gabrielental wieder „grünen“ Strom

Der Wasserfall neben der Mühle in der Fischergasse bestand schon zu früheren Zeiten. Foto: A. Hohenbichler

Es rauscht. Stefan Göschl muss lauter sprechen, damit seine Erklärungen verstanden werden. „Mit dieser Turbine hat damals schon mein Großvater gearbeitet“, sagt er und zeigt auf das Stück, das beim Werkbach angebracht ist. Es ist kalt, der Himmel voller Wolken, aber windstill. Über die Sonne würde heute kaum Strom kommen, auch ein Windrad stünde wohl still. Aber das Wasser rauscht.

Und das ist gut so: Stefan Göschl und sein Vater Helmut Kreuzberger haben in den vergangenen Jahren viel in die Revitalisierung ihres Kleinwasserkraftwerkes in der Fischergasse in Weitra, am Eingang zum Gabrielental, gesteckt. Seit wenigen Monaten können sie Strom „ernten“. Die NÖN besuchte sie.

Fischaufstiegshilfe im Gabrielental

Die Fischaufstiegshilfe im malerischen Gabrielental wurde von Helmut Kreuzberger, Stefan Göschl und fleißigen Helfern als Voraussetzung für die Revitalisierung des Kraftwerkes angelegt. Foto: A. Hohenbichler

„Eine Wasserkraftanlage gibt es hier seit 1499“, sagt Stefan Göschl. Das Anwesen, das neben der Mühle auch das Wohnhaus der Familie umfasst, war früher schon einmal in Familienbesitz, wurde später allerdings verkauft. Helmut Kreuzberger kaufte und sanierte zuerst das altehrwürdige Wohngebäude, 2009 folgte dann auch die Mühle. Überlegungen zur Weiternutzung der Kleinwasserkraftanlage entwickelten sich. „Das Entscheidende war für mich, dass Stefan mitgezogen hat und weitermachen will, wenn es bei mir irgendwann nicht mehr geht“, sagt Kreuzberger.

Die beiden führen ihre Besucher entlang des Werkbaches zur Fischaufstiegshilfe – eine Vorgabe der Behörden. Die Planungen dazu begannen wie berichtet 2017, 2019 konnte es richtig losgehen. Da hatte Helmut Kreuzberger schon jahrelange rechtliche und bürokratische Rennereien hinter sich. Das Anlegen der Fischaufstiegshilfe war mit Hürden verbunden: „Wir konnten keine großen Geräte verwenden, wollten möglichst wenige Bäume umschneiden. Naturnahes Bauen war eine Vorgabe“, blickt er zurück. Es ist dennoch gelungen, die Fische können hier nun flussaufwärts wandern.

Warum tut man sich das an?

Die Frage stellt sich schon, als Kreuzberger und Göschl vom Bau der Fischaufstiegshilfe an der Lainsitz erzählen. Da hatten sie noch gar nicht erwähnt, dass sie für die Kraftwerkssanierung an sich monatelang täglich in Staub und Schmutz gearbeitet haben. „Ich kann mich noch erinnern, als ich am 25. Dezember mit Scheinwerfern draußen gearbeitet habe. Rundherum sind die Leute mit ihren Familien beim Christbaum gesessen“ – heute kann Stefan Göschl darüber lachen.

Also: Warum tut man sich das an? „Ich repariere gerne alte Sachen“, antwortet Helmut Kreuzberger. Beruflich habe er vieles gemacht, sei zum Ölbohren im Nahen Osten gewesen, habe danach Agrarmaschinen verkauft. Die Freude am Reparieren alleine kann es nicht gewesen sein. „Ich hätte mir genauso gut ein teures Auto kaufen können, aber ich wollte etwas Sinnvolles hinterlassen“, ergänzt er. Dass ihn Sohn Stefan dabei unterstützt, war ein wesentlicher Antrieb: „Ohne ihn hätte ich es nicht gemacht.“

Nicht zu Ende gehen lassen, nur weil Wille fehlt

Der 29-jährige ist gelernter Maschinenbauer, hat unter anderem die Rechenreinigungsanlage fürs hauseigene Kleinwasserkraftwerk selbst gebaut. Seine Antwort auf das Warum: „Die Mühle und das Anwesen wurden jahrhundertelang genutzt. Ich dachte mir, wenn das aus ist, nur weil ich gerade nicht will, kann ich nicht mehr gut schlafen.“ Spaß macht ihm mittlerweile auch, Besuchern über das Projekt zu erzählen. Spaziergänger und Schulklassen warfen bereits Blicke ins Turbinenhaus: „Es ist schön zu zeigen, wie Strom produziert wird und dass das nicht selbstverständlich ist.“

Wie wichtig eigene Stromproduktion in kleinem Rahmen werden könnte, wussten Vater und Sohn vor einem Jahr, als die Baustelle den Großteil ihrer Freizeit in Anspruch nahm, noch nicht. Was nicht selbst verbraucht wird, wird ins EVN-Netz eingespeist und mit der ÖMAG abgerechnet. „Auch mit einem guten Strompreis wird es mindestens 15 Jahre dauern, bis sich die Anlage auszahlt“, sagt Göschl. Und Kreuzberger: „Es ist ein Kulturgut, das wir erhalten wollen, ohne jegliche Gewinnabsichten.“

Nochmal zurück zur Turbine am Werkbach

Diese Rechenreinigungsanlage ist die Vorstufe, ehe das Wasser zur Turbine gelangt. Stefan Göschl hat sie in Eigenregie angefertigt. Foto: A. Hohenbichler

Bis zum Sommer 2020 war das Projekt darauf aufgebaut, dass sie restauriert und im Kraftwerk eingesetzt wird. „Wir haben dann gemerkt, dass es nicht machbar ist.“ Immerhin wurde die Turbine in den 1930er Jahren gebaut, die Jahrzehnte haben ihre Spuren hinterlassen. Die beiden sahen sich nach Alternativen um. „Wir wollten nichts Gebrauchtes. Doch dann haben wir eine in Osttirol gefunden, die nur fünf Jahre im Einsatz war und kaum Betriebsstunden hatte“, erklärt Göschl.

Per Pkw-Anhänger wurde die Ossberger-Turbine abgeholt und zur Revision zum tschechischen Hersteller gebracht, der auch gleich bei der weiteren Ausstattung rund um Ansaugrohr und Generator half. Um sie ins neu errichtete Turbinenhaus zu bringen, wurde sie zerschnitten und wieder zusammengeschweißt. „Anders hätten wir sie dort nicht hinbekommen“, schmunzelt Helmut Kreuzberger.

Die jährliche Leistung des Kraftwerkes wird etwa 100.000 kWh betragen und könnte so um die 20 Haushalte versorgen. Durchschnittlich fließen in einer Sekunde zirka 400 Liter Wasser bei 3,7 Metern Fallhöhe durch die Anlage und produzieren 13 bis 15 kW Strom. Im Sommer sei der niedrigste Wert bei 3 kW gelegen.

Die alte Turbine wurde gestrichen und am Werkbach für Besucher angebracht. Dort macht sie auf das Kraftwerk aufmerksam – wenn es der rauschende Wasserfall neben der Brücke nicht ohnehin tut. Recht viel sauberer könnte Energiegewinnung nicht sein, meint Helmut Kreuzberger. Der „Atomkraft? Nein, danke!“-Sticker am Schaltkasten im Turbinenhaus darf nicht fehlen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.