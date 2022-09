Landjugend Challenge: 42 Stunden, drei Projekte

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Die Landjugend war unter dem Motto „Tat.Ort.Jugend - Wir beleben Dörfer“ aktiv. Die Challenge startete am Freitag um 16 Uhr - 42 Stunden hatten die insgesamt 20 Helfer Zeit, das von der Gemeinde Weitra vorgegebene Projekt umzusetzen. Die Aufgabe für die engagierten Jugendlichen umfasste drei Teile: Die Errichtung einer Hollywood-Schaukel im Gabrielental, das Anlegen eines Bienenbeets im Gabrielental sowie ein Sozialprojekt für eine ukrainische Familie in Weitra: Brennholz für den Winter liefern und einlagern.

Vorbereitet und begleitet wurden die Aufgaben vom Jugendgemeinderat Johannes Schmidt, die Materialien für die Projekte wurden von der Stadtgemeinde Weitra zur Verfügung gestellt. Zur Projektpräsentation am Sonntag kamen nicht nur Bürgermeister Patrick Layr, Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser und Gemeinde- und Stadträte, sondern auch Landtagsabgeordnete Margit Göll und Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais. Auch das Wetter meinte es gut, hatte es am Vormittag heftig geregnet, so konnten sich Landjugend Weitra Obfrau Kathrin Leutner und Obmann Daniel Tuder über strahlenden Sonnenschein bei der Vorstellung der gelungen Umsetzung der Projekte freuen.

Die Arbeiten und Baufortschritte in diesen 42 Stunden wurden von der Gruppe auch auf Facebook und in einem Blog dokumentiert und nehmen am Ende des Jahres an einer Prämierung des Landes NÖ teil. Landjugend-Viertelsvertreter Lorenz Reisinger bescheinigte der Landjugend, dass sie sich tadellos geschlagen und die Erwartungen voll erfüllt hätten. Reisinger: „Danke für die Zeit, die hier für ein gesellschaftliches Projekt eingesetzt wurde. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass sich Jugendliche ehrenamtlich engagieren.“

