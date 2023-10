Lesen, Zuhören, Diskutieren - das Weitraer Lesefest

Eine Lesung für Kinder in der Stadtbücherei Weitra machte den Anfang. 30 Kinderohren haben gespannt der Lesung von Michael Neunteufel gelauscht. Michael hat den Kindern den Kinderbuchklassiker „Der Apfelbaum“ von Mira Lobe vorgelesen, der auch die Eltern und Großeltern begeistert hat.

Am zweiten Tag stand das Thema Heimatkunde auf dem Programm. Ernest Zederbauer brachte im historischen Auhof amüsante und historisch geprägte Geschichten zu Gehör. Der Bogen spannte sich von einer Reisebeschreibung eines Wanderers im Waldviertel im Jahre 1815, über Informationen aus dem Stadtarchiv Weitra im 16. Jahrhundert bis zum Mordfall im Herrschaftswald.

Frauen waren das Thema am dritten Tag. Helga Langer, Organisatorin der Lesewoche, führte durch das Schloss Weitra und erzählte dabei die Geschichte der Fürstenberg Frauen. Anschließend las Gabriela Peterka Texte zum Thema Frauen. Wie sah die ideale Frau im Mittelalter aus? Auch die Philosophen Hypokrates, Platon oder Aristoteles machten sich über die Frauen viele Gedanken. Bei einem Glas Prosecco wurde eine sehr inspirierende Diskussion entfacht. Fazit – Frauen sind Menschen mit einem weiten Spektrum.

„Schmunzeln veredelt Runzeln“ war am Donnerstag das Thema im Pflege- und Betreuungszentrum Weitra. Maria Faltin war hier 14 Jahre Stationsschwester und sie brachte die 50 Zuhörerinnen und Zuhörer mit Mundart Gedichten und Geschichten zum Schmunzeln. Es wurde woidviatlerisch gret und G’stanzl gsunga.

Im Stadtatelier las Myriam Urtz aus ihrem Hexenbuch über die Hexe Gingko, die mit den Kindern und anderen Hexen die graue Welt wieder bunt gestaltet. Bürgermeister Patrick Layr war mit seiner Familie unter den zahlreichen Zuhörern und hat das lehrreiche Hexenbuch gekauft. Wir können demnächst Wunder in der Politik erleben!

Das Atelier Forstner war am Freitag der Treffpunkt zum Thema Malerei. Irmgard Fischer las über das Leben von Vincent van Gogh. Sehr viele Weitraer waren gekommen, um der Geschichte über das von Trauer und Wahn bestimmte kurze Leben des Genies zu lauschen. „Ich träume vom Malen und dann male ich meinen Traum“, hat er in einem Brief an seinen Bruder geschrieben.

Am Samstagvormittag las Elfi Reinöhl-Murth im alten Schulhaus aus dem sehr amüsanten Krimi „Als ich merkte, dass ich gestorben bin“ von Lotte Ingrisch, die unweit des Hauses gelebt hatte. Die zahlreichen Zuhörer und Zuhörerinnen erzählten Geschichten über Begegnungen mit ihr - sie ist nach wie vor sehr präsent in Weitra. Am Nachmittag las Peter Bochnik, Weltreisender und Autor, zum Thema „Lust am Reisen“ und am Abend brachte Ernest Zederbauer erotische Texte in der Jägerfabrik, deren Räumlichkeiten von Alex Kuttner themengemäß dekoriert wurden.

Den Abschluss des Lesefestes bildete am Sonntag eine Küchenlesung von Traude Fuchs - passend zur Weinlese „Schön trinken – Bekenntnisse eines Weinliebhabers.“ Die Einleitung zum Bechern gab die Heimatdichterin Annemarie Wielander. Sie las ein Gedicht von ihrem Lehrer Szabo und das extra für dieses Fest geschriebene Gedicht „Die Trauben in Nachbars Garten“. Traude Fuchs wartete nicht nur mit sehr amüsanten Texten auf, sie brachte auch frischgebackenes Brot mit. Im Giraffen-Haus von Helga Langer und Peter Bochnik ließ man bei Grünem Veltliner die abwechslungsreiche Lesewoche ausklingen und schmiedete bereits Pläne für das nächste Jahr.