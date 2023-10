Zehn Lesungen in einer Woche geplant

Unter dem Motto „Weitra liest!“ gibt es von 16. bis 22. Oktober Lesungen von Autoren und Weitraern zu Themen, die sie selber ausgewählt haben. Die Teilnehmer überlegen sich auch, wie sie die Zuhörer mitreißen können. Die Idee kam von Helga Langer von der Bücherei Weitra: „Es geht um das Lesen und das Zuhören, das ein Miteinander ist. Das ist uns wichtig.“

Los geht es am 16. Oktober in der Stadtbücherei mit einer Lesung zum Thema „Das Bilderbuch“. Am 17. Oktober steht im Auhof Heimatkunde im Mittelpunkt. Am 18. Oktober stehen die Frauen im Blauen Salon des Schlosses im Fokus, während am 19. Oktober im Pflege- und Betreuungszentrum die Lesung „Schmunzeln mit Runzeln“ stattfindet. Zuvor dreht sich im Stadtatelier alles um „Hexen“. Weiter geht es am 20. Oktober im Atelier Forstner mit einer „literarischen Malerei“.

Im Alten Schulhaus am Kirchenplatz gedenkt man am 21. Oktober mit dem „Lotte Ingrisch Krimi“ der Schriftstellerin, die einige Jahre vor ihrem Tod 2022 in Weitra gelebt hat. Auf „Reisen“ kann man an dem Tag im Atelier der „Twiganauten“ in der Auhofgasse gehen, abends wird zu einer „Erotischen Stunde“ in die Jägerfabrik geladen. Den Abschluss bildet die Küchen-Lesung zum Thema „WeinLese“ im Atelier „Twiganauten“. „Wir haben so viele tolle Leute hier, die auch für Lesungen bereit sind. Deshalb wollen wir auch im nächsten Jahr wieder diese Aktion durchführen“, ist sich das Bücherei-Team einig.