Hitzig wurde im Gemeinderat zum Tagesordnungspunkt „Ansuchen um Genehmigung eines Gastgartens“ diskutiert: Inhalt war der Schanigarten von Kerstin Weißenböck, den sie vor der Trafik am Weitraer Rathausplatz gegenüber ihres neuen Geschäftslokales „Walala“ im ehemaligen Sparmarkt Becker errichtet hat.

Nach mehrheitlichem „Umlaufbeschluss“ musste der Gemeinderat noch sein finales Okay geben. Dazu verwies ÖVP-Bürgermeister Raimund Fuchs darauf, dass der Schanigarten laut genehmigtem Plan errichtet worden sei: „Er musste lediglich um 60 Zentimeter von der Straße nach innen verlegt werden. Das wurde bei der Gewerbeverhandlung gefordert.“

„Wir für Weitra“-Gemeinderätin Christina Lechner kritisierte die Vorgangsweise: „Gibt es überhaupt einen Ersatz für die durch den Schanigarten weggefallenen Parkplätze?“ Rainer Oppel (SPÖ) sieht indes im Schanigarten eine fixe Geschäftserweiterung: „In Weitra kann anscheinend jeder eine Pawlatsche aufstellen. In Winter kommt dann eine Punschhütte drauf.“ Auch die Ausführung des Schanigartens – dem bereits sechsten am Rathausplatz – wurde ausgiebig diskutiert.

Bürgermeister Fuchs: Er sei froh darüber, dass Weitra bloß solche Probleme habe: „Andere Gemeinden wären froh darüber!“ Kerstin Weißenböck müsse zudem, wie er aufzeigte, monatlich fast tausend Euro an Gebrauchsabgabe für den ganzjährig bestehen bleibenden Schanigarten bezahlen.

Weißenböck: „Kann es nie allen recht machen“

Unterstützung erhielt er von ÖVP-Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser („Wir unterstützen, wenn jemand eine gute Idee hat“), von ÖVP-Stadtrat Patrick Layr („Die junge Wirtschaftstreibende wird Weitra bereichern, man muss das Positive sehen“) oder auch von Listen-Mandatar Ernest Zederbauer („Das alles hat ja nichts mit der Kerstin zu tun“).

Zimmermann-Moser (ÖVP), die am Sitzungstag Geburtstag hatte und von Bürgermeister Fuchs dafür Blumen überreicht bekam, zeigte auf, dass in der oberen Häuserzeile am Platz immer Parkplätze frei wären. „Kerstin Weißenböck wollte den Schanigarten über alle vier Parkplätze machen, sie bekam aber dafür nur zwei“, betonte zudem der Bürgermeister.

Kerstin Weißenböck, die noch im Juni ihr neues „Walala“ und somit auch den Schanigarten eröffnen will, auf NÖN-Nachfrage: „Allen kann man es nie recht machen. Außerdem ist der Schanigarten noch nicht fertig. Es fehlen die Blumen und auch die Umkleidung.“

Die beiden wegfallenden Parkplätze würden laut der innovativen Geschäftsfrau das Kraut nicht fett machen: „Mehr Probleme machen die Dauerparker in der Stadt. Meine Mitarbeiter habe ich angewiesen, vor der Stadt zu parken. Wenn das alle Gewerbetreibenden machen, dann gibt es am Rathausplatz ganz viele freie Parkplätze.“

Die Genehmigung wurde mit vier Stimmenthaltungen von SPÖ und „Wir für Weitra“ sowie zwei SP-Gegenstimmen beschlossen.