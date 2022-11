Mit Uhren bei Luxus-Messe

Er war mit seinen exklusiven Uhren bei der zweiten „Die Presse“-Schau von 4. bis 6. November in der Marx-Halle vertreten, die auch als „Luxus-Messe“ bezeichnet wird.

„Meine Uhrenlinie hat den Besuchern sehr gefallen. Ich konnte viele Interessenten auf meinem Messestand begrüßen und auch einige Uhren verkaufen“, erzählt Michael Albert Meyer, der mit seiner „M.A. Meyer & Söhne Zeitgeneration“ seit 2019 in Weitra Uhren kreiert und baut.

„Diese Messe ist schon etwas Besonderes. Hier gibt es nicht nur edle Uhren zu sehen, sondern auch tollen Schmuck, besondere Autos oder Traum-Reiseziele“, zeigt sich Meyer von seinem zweiten Auftritt beeindruckt. „Viele Besucher haben gestaunt, dass ich im Waldviertel und nicht in der Schweiz arbeite“, lacht Meyer, der als Neuheit seine „24-Stunden-Uhr“ präsentierte. Diese Uhr, über die die NÖN bereis berichtete, wird er auch bei den Weitraer Adventtagen in der Kirchengasse ausstellen. Dieser Schauraum wird aber nicht mehr lange von dem Uhrendesigner genützt, er wird auf den Rathausplatz übersiedeln. „Ich plane ein Atelier mit Geschäftslokal“, so Meyer.

