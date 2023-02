Mona Riegler ist neue Leiterin für den Pflegedienst im PBZ

Das Pflege- und Betreuungszentrum Weitra hat mit Mona Riegler eine neue Pflegedienstleiterin. Sie folgt Elfriede Steffel, die im Vorjahr wie berichtet ihren Ruhestand angetreten hat. Mit der 46-jährigen Mona Riegler, die in Peygarten-Ottenstein (Gemeinde Rastenfeld) mit ihrem Gatten und den beiden Kindern lebt, gibt es eine ausgebildete Diplomschwester und studierte Qualitäts- und Risikenmanagerin als Führungskraft.

„Mir ist eine hohe Qualität in der Pflege und Betreuung sehr wichtig und genau das will ich gemeinsam mit den Mitarbeitern leben“, betont Mona Riegler, die bis zu ihrem Abschluss eines noch für diese Position fehlenden berufsbegleitenden Studiums ihre neue Funktion interimistisch ausführt. „Im Oktober bin ich fertig und dann möchte ich in Weitra bleiben“, sagt Riegler.

Ich habe festgestellt, dass die Kollegen hier ein ‚wahrer Schatz‘ sind. Alle erbringen Riesenleistungen.“ Mona Riegler Pflegedienstleiterin im PBZ Weitra

Schon in allen Stationen mitgearbeitet

Sie hat an der Abteilung für Innere Medizin im Landesklinikum Zwettl gearbeitet und seit 2013 als Qualitäts- und Risikomanagerin fungiert. In dieser Funktion hat sie ihr berufsbegleitendes Studium an der Donauuniversität abgeschlossen. „Jetzt wurde mir die Arbeit im Pflege- und Betreuungszentrum schmackhaft gemacht“, meint Riegler. Die Anforderungen seien enorm, aber: „Gemeinsam mit dem Team kann man etwas ändern, damit sich sowohl die Bewohner als auch die Mitarbeiter wohlfühlen und mit Freude in diesem Haus sind.“

Dass in der Betreuungseinrichtung der Umgang mit den Bewohnern professionell ist, davon konnte sich Mona Riegler überzeugen: „Ich habe mittlerweile in allen Abteilungen und Funktionen mitgearbeitet und habe festgestellt, dass die Kollegen hier ein ‚wahrer Schatz‘ sind. Alle erbringen Riesenleistungen“, sagt sie.

Praxisanleiter für neue Mitarbeiter

Zu verbessern gebe es immer etwas, jedoch: „Die Basis der Prozesse und Abläufe ist sehr gut, und gemeinsam können wir diese optimieren. Ich will, dass sich unsere Bewohner schon von Beginn an hier wohlfühlen. Es soll weiterhin ein lebenswertes Haus für die Bewohner und Mitarbeiter sein.“

Aktuell werden 90 Bewohner betreut. Wenn der Zubau und die Sanierung einiger Zimmer im bestehenden Teil abgeschlossen sind, hat das Heim 119 Betten. „Ich will gerade für neue Mitarbeiter gute Rahmenbedingungen schaffen. Dafür sollen Praxisanleiter sorgen, die ich einsetzen möchte.“ Riegler spricht von einem „hochansprechendem Beruf, dessen Auswirkungen unmittelbar am Menschen spürbar sind.“

