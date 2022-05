Neue Ausstellung im Schloss: „ZeitRäume“ wahrnehmen

Werbung

Zur Vernissage der Sonderausstellung „ZeitRäume“ in Kooperation mit NÖArt lud Vizebürgermeisterin und Kulturstadträtin Petra Zimmermann-Moser am 30. April in die Räumlichkeiten von Schloss Weitra. Landtagsabgeordnete Margit Göll eröffnete die Ausstellung.

Kuratorin Sylvie Aigner erläuterte dabei: „ZeitRäume umfassen sowohl kollektive Zeiterfahrungen, aber – wie wir wissen – auch höchst unterschiedliche Wahrnehmungen. Die Künstler sind dabei sensible Beobachter zeitimmanenter Themen. Ihre auf Recherche basierte Kunst setzt sich sowohl mit ihrer gegenwärtigen Umwelt auseinander als auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungen.“ Die künstlerische Umsetzung ermögliche es Betrachtern, diese oft komplexen Themen visuell und haptisch zu erfahren.

Die Ausstellung zeigt eine Zusammenstellung von sehr unterschiedlich arbeitenden Künstlern mit den verschiedensten Materialien – zu sehen sind Werke von Michael Kos, Norbert Pümpel, Katarina Schmidl, Charlotte Seidl, Nives Widauer und Leo Zogmayer. Die Skulpturen, ergänzt durch Grafik, Malerei und Wandobjekte, können bis 27. Juni auf Schloss Weitra besichtigt werden.

