Neue Küchenleiterin Manuela Knapp: Vom Spital ins Heim

Im Landespflege- und Betreuungszentrum Weitra gibt es mit März eine neue Küchenleiterin. Manuela Knapp tritt die Nachfolge von Klaus Hoffelner an, der wie berichtet mit Februar pensioniert wurde.

Manuela Huber war bisher in der Küche des Landesklinikums Gmünd tätig. Die 52-jährige Gmünderin schloss 1988 ihre Lehre als Köchin in diesem Krankenhaus ab. Nach einem kurzen Abstecher in die Privatwirtschaft kehrte sie wieder in die Gmünder Krankenhausküche zurück. „Berufsbegleitend habe ich 2019 die Ausbildung zur diplomierten diätetisch geschulten Köchin am WIFI St. Pölten absolviert“, sagt Knapp. Jetzt gibt es einen direkten Wechsel vom Landesklinikum Gmünd ins PBZ Weitra. „Natürlich ist das eine sehr große Herausforderung für mich. Ich freue mich darauf, vor allem auf das tolle Team und die gute Zusammenarbeit mit der Heimleitung“, meint Knapp.

Sie will auf die kulinarischen Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner und Mitarbeiter eingehen – und das vorwiegend regional und saisonal. Für Heimleiterin Sabine Englmaier ist die Suche nach einer neuen Küchenleitung perfekt gelaufen: „Manuela Knapp hat sich beim Hearing gut präsentiert und ist eine ideale Nachfolgerin von Klaus Hoffelner.“

In der Küche des PBZ Weitra sind 13 Mitarbeiterinnen tätig. Sie versorgen die Bewohner mit Frühstück, Mittagessen mit Auswahl aus zwei Menüs, einer Kaffeejause am Nachmittag und einem Abendessen.

Auch für die Mitarbeiter werden rund 500 Mittagsmenüs im Monat zubereitet. Es werden monatlich etwa 950 Mittagsmenüs an die Gäste in der Cafeteria ausgegeben und 350 Menüs für das Hilfswerk, 110 Menüs für die Volkshilfe, 200 für die Mittelschule und 75 für den Kindergarten in Weitra zubereitet.

