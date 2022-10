Neue Leitung für Schloss-Festival: "Wollen Synergien nutzen“

In der Hochsaison geht es im Hotel „Zum weißen Rössl“ turbulent zu, dazu kommen Irrungen und Wirrungen der Liebe wegen. Gut, dass Weitra nicht das Salzkammergut ist. Dort gibt es nach dem überraschenden Aus von Conny Stütz beim Schloss-Festival im Vorjahr und nach der Übergangslösung mit Thomas Breit eine – hoffentlich – dauerhafte Veränderung in der Geschäftsführung: Doris Moser, die erst im Frühling als Projektmanagerin fürs Schloss eingestiegen ist, wird sich künftig auch um die Festival-Agenden kümmern.

„Ich war heuer schon für die operativen Tätigkeiten rund um die Kulturveranstaltungen im Schloss zuständig, war dadurch immer vor Ort und konnte auch beim Festival ein bisschen reinschnuppern“, sagt sie: „Ich freue mich auf eine spannende, aber auch herausfordernde, neue Aufgabe.“

Fäden laufen bei einer Person zusammen

Es gehe in erster Linie darum, Synergien künftig besser nutzen zu können, indem alle Fäden bei einer Person zusammenlaufen, betont Petra Zimmermann-Moser, Vizebürgermeisterin und Obfrau im Kulturverein Schloss Weitra. Kulturell wird sich auch nächstes Jahr viel in Weitra tun, das Kulturreferat der Stadtgemeinde hat schon einige Termine fixiert (siehe Infobox).

Heuer lockte „Wiener Blut“ rund 5.500 Besucher an. „Damit waren wir sehr zufrieden, es hat unsere Erwartungen übertroffen“, spricht Zimmermann-Moser die für die Kulturbranche zuletzt fordernde Zeit an. Umso dankbarer sei man Eventmanager Thomas Breit. Dafür, dass er im Sommer des Vorjahres recht spontan als Geschäftsführer des Festivals eingesprungen ist. Und dafür, „dass er den Neustart nach den coronabedingten Verschiebungen mitbegleitet hat“, sagt Bürgermeister Patrick Layr: „Thomas Breit hat uns in einer schwierigen Zeit unterstützt und sich sehr engagiert.“

Nach den coronabedingten Verschiebungen sei es wohl eines der schwierigsten Jahre für das Festival gewesen, sagt Thomas Breit: „Ich bin trotz allem sehr zufrieden.“ Im Vorjahr hatte man sich auf eine einjährige Übergangslösung geeinigt, Breits Haupttätigkeit im Eventmanagement und in der Reisebranche haben damals unter der Pandemie gelitten, sich nun aber wieder erholt: „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich dafür hundert Prozent geben. Aber hätte man in Weitra keine Nachfolgelösung gefunden, wäre ich bereit gewesen, um ein Jahr zu verlängern.“

Was es mit dem „weißen Rössl“ auf sich hat?

Diesem Stück widmet sich das Schloss-Weitra-Festival rund um Intendant Peter Hofbauer im Jahr 2023. „Joesi Prokopetz war heuer ein wahrer Publikumsliebling. So viel können wir schon verraten: Er wird auch nächstes Jahr wieder in Weitra zu sehen sein“, schmunzelt Patrick Layr. Der Vorverkauf soll noch vor Weihnachten anlaufen, die Premiere ist für 7. Juli angesetzt.

Vier Wochen wird gespielt, neu ist eine Sonntag-Matinee als zusätzlicher Aufführungstermin. „Wir freuen uns, dass immer wieder Freiwillige mitarbeiten. Ohne sie und ohne unsere Sponsoren sowie dem Rückhalt seitens des Landes wäre vieles nicht möglich“, sagt Petra Zimmermann-Moser. Durch die coronabedingten Veranstaltungsabsagen seien die vergangenen Jahre für Kulturveranstalter schwer gewesen: „Es ist zu hoffen, dass künftig nicht wieder hier gespart wird.“ Möge es in Weitras „weißem Rössl“ nicht allzu turbulent werden.

