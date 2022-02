Neue Musik von „GuGabriel“: Song über die Krise

Gudrun Liemberger alias „GuGabriel“ meldet sich aus der coronabedingten Zwangspause zurück. Erstmals schrieb für „Was, wenn du dich irrst“ ihre Schwester Daniela den Songtext. Noch eine Premiere gibt es für die Weitraerin: Sie hält einen Workshop auf der Insel Krk ab.

„Der Song entstand nach einem der vielen Gespräche mit meiner Schwester über die aktuelle, viele Menschen belastende Situation. Die gegenwärtige Krise ist auch eine Krise des Umgangs miteinander und der zwischenmenschlichen Beziehungen“, erklärt die Singer-Songwriterin. Dabei sei vereinbart worden, dass Daniela, die Publizistik studiert hat und gerne Gedichte und Kurzgeschichten schreibt, einen Songtext zum Thema verfasst. „Entstanden ist ein Text, der sich vor allem mit der persönlichen Rolle in dieser Krise auseinandersetzt – ein Plädoyer dafür, einander wieder mehr zuzuhören und die eigene Position kritisch zu hinterfragen“, sagt GuGabriel, die den Text aufs Handy geschickt bekommen hat. „Ich war gerade zu Besuch bei meinem Freund in München. Die Gitarre war dabei. Es hat nicht lange gedauert, bis das Lied mit Akkorden und Melodie geschrieben war. Es wurden eigentlich zwei Versionen, auf eine haben wir uns geeinigt.“

Zurück in Wien arrangierte Liemberger den Song und nahm ihn im Heimstudio auf. Die Idee zum Musikvideo hatte ihr Schwager: „Er hat gemeint, dass wir den nachdenklichen Text mit trostlosen Bildern einer Autofahrt unterlegen sollten.“ Gedreht wurde im Industriegebiet im Süden Wiens, kombiniert sind die Szenen mit Aufnahmen aus dem Proberaum. Das Ziel der Fahrt bleibe bewusst offen, denn: „Man kann sich ja immer irren, auch als Mensch. Zu hoffen bleibt, dass man heil ankommt.“

Vom Workshop auf Krk zum Dinner im Schloss

Nicht nur „Was, wenn du dich irrst“ hat GuGabriel neu in ihrem Repertoire. „In den beiden vergangenen Jahren habe ich 17 neue Lieder geschrieben, die ich natürlich alle umsetzen möchte“, verrät die Weitraerin, die nun auch ihre Erfahrung als Sängerin und als ausgebildete Schauspielerin anderen weiter geben möchte. Dazu ist im Mai ein Workshop auf der Insel Krk geplant. „Ich freue mich sehr darauf, bin jetzt in einem gewissen Alter, um meine Erfahrung weiter geben zu können.“

Ihr Terminkalender ist noch mit Fragezeichen versehen. „Planen ist nach wie vor schwierig. Vieles Verschobenes soll nachgeholt werden, einiges Neues ist vorgesehen. Termine gibt es aber kaum“, sagt GuGabriel. Fix ist jedenfalls der Auftritt im Schloss Ottenstein am 16. Juni. „Hier gibt es Livemusik mit einem Dinner.“ Vorgenommen hat sie sich auch einen Auftritt in ihrer Heimatstadt. „Wann ist noch unklar, aber ich will mein neues Programm auf jeden Fall präsentieren.“

Erhältlich ist die Eigenproduktion auf den meisten Streaming-Portalen, das Video gibts auf Youtube!

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden