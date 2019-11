Weihnachten naht in Riesenschritten, die Zeit für „Last Christmas“ & Co. kommt. Ganz anderen weihnachtlichen Klängen widmet sich die Weitraer Singer-Songwriterin Gudrun Liemberger, die sich als GuGabriel einen Namen gemacht hat: Mit ihren Schwestern und Nichten gab sie die CD „Frohe Weihnachten“ heraus.

„Wir sind dadurch noch enger zusammengewachsen. Sollten wir einmal zu Weihnachten nicht beisammen sein können, dann haben wir damit etwas Verbindendes“, erzählt GuGabriel, die mit ihrer Schwester Sigrid Machowetz den Hauptpart der Produktion übernommen hat. Im „Familienchor“ wirkten Alexandra Kuttner, Sophie Kuttner, Juna Loy, Daniela Machowetz sowie Magdalena Wielander mit.

Ideengeberin für die CD war die Mama

„In unserer Familie wurde immer Musik gemacht, zu Weihnachten noch intensiver. Die Weihnachtslieder haben uns seit der Kindheit begleitet. Das war ein wichtiger Teil dieses Festes“, blickt GuGabriel zurück. Genau diese Lieder sollten auf einer CD verewigt werden, dieser Wunsch kam von Mutter Waltraud. Ihre drei „Mäderl“ kamen diesem Wunsch nach.

Gudrun und Sigrid wählten die Lieder aus, richtiges Konzept gab es aber keines. „Wir haben Bekanntes und Unbekanntes zusammengestellt. Einige Lieder, die unserer Mutter sehr gefallen, stammen aus dem Salzkammergut, wo sie aufgewachsen ist“, weiß GuGabriel, die mit Gitarre, Violine, Klavier, Irish Flute oder Stelldrum für die Begleitung sorgte. Sigrid Machowetz spielt am Album Klavier, Akkordeon und Blockflöte.

Die CD ist für GuGabriel eine Premiere: Bei ihrer ersten Weihnachts-Produktion sind nur deutschsprachige Lieder verewigt. Das Cover gestaltete Sophie Kuttner, dabei wurde auch auf Nachhaltigkeit geschaut: Die Tonträger stecken in einfachen Kartontaschen – also so wenig Müll wie nur möglich.

„Die intensive gemeinsame Arbeit war etwas Besonderes, haben andere Blickwinkel zugelassen“, meint GuGabriel, in deren Homestudio die Eigenproduktion entstanden ist. Das Ergebnis kann sich hören lassen. Traditionelles erhielt einen modernen Touch, Sinnliches macht besinnlich, Unbekanntes sorgt für Überraschungen – Weihnachten kann kommen, aber ohne lauten Kitsch.

Einige der nun vertonten Weihnachtslieder wollen GuGabriel und Sigrid Machowetz bei ihrem Konzert am 30. November im Rathaussaal Weitra präsentieren.

„Mit allen möglichen Instrumenten werden wir versuchen, den Spirit vom Album live rüber zu kriegen“, verrät GuGabriel, die mit ihrer Schwester auch einige ihrer Hits zum Besten geben will.

Ungelegte Eier. Ganz neue Hits schreibt GuGabriel indes bereits für das im kommenden Jahr geplante nächste Werk. „Mit ungelegten Eiern bin ich vorsichtig. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Die Texte sind authentisch und aussagekräftig. Ich habe jetzt mehr Lebenserfahrung, das merkt man. Es geht um Liebe, Leben und Vorlieben wie den Kaffee“, verrät die Künstlerin, die auch diese neuen Werke in Deutsch verfasst hat.

Ob damit ein ganzes Album oder eher mehrere Singles herauskommen werden, das ist noch nicht klar.