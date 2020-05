Im „Walala“ am Weitraer Rathausplatz tut sich einiges: Thomas Weißenböck startet mit dem E-Bike-Verleih „Waldrad“, Gattin Kerstin fungiert jetzt auch als „Postpartner“.

„Der Radsport begleitet mich schon mein ganzes Leben. Außerdem gibt es in Weitra noch keinen Radverleih, die reine Büroarbeit füllt mich nicht aus, und die Nachfrage ist da“, sagt Thomas Weißenböck. Im Gebäude des Walala vermietet er nun 15 Mountain- und City bikes sowie zwei Segways. Auch Helme, Körbe und mehr bietet er an. Wenn es die Corona-Maßnahmen erlauben, will er dreimal pro Woche auch geführte Radtouren vom bequemen Erlebnisradeln bis zur sportlichen Herausforderung anbieten.

„Natürlich ist der Radverleih eine Aufwertung für die Tourismusstadt Weitra, der Radtourismus wächst ständig. Die Segways sind eine tolle Alternative zur Stadterkundung“, sagt Weißenböck, der die E-Bikes in der Region angekauft hat.

Seine Gattin Kerstin Weißenböck startete indes im „Walala“ als Postpartnerin. „Die geplante Postamtschließung ist schlimm. Als der Plan bekannt geworden ist, habe ich mich als Postpartner beworben. Weitra braucht ja dieses Service“, betont sie. Das „Walala“ ist barrierefrei und sieben Tage in der Woche geöffnet. „Berufstätige können also auch am Wochenende Pakete aufgeben oder abholen. Es sind auch kleine Bankgeschäfte möglich“, meint Weißenböck, die in der Post-Partnerschaft auch eine Frequenzbringerin für ihr Geschäft sieht. „Wir freuen uns, dass die Post dank Kerstin Weißenböck weiterhin in der Altstadt weiterbesteht“, so VP-Bürgermeister Patrick Layr zur offiziellen Eröffnung am 5. Mai.

„Walala“ nun eher als Nahversorger gesehen

Ob Weißenböck ihr Personal durch dieses Zusatzangebot im „Walala“ aufstocken wird, das steht noch nicht fest: „Durch Corona mussten wir einiges umstellen. Positiv in dieser Krise ist aber, dass der „Walala“ in der Weitraer Bevölkerung als Nahversorger besser wahrgenommen worden ist. Eis und die in der Region produzierten Mund-Nasen-Masken freuen sich großer Beliebtheit. Es fehlen natürlich die Touristen, das merken auch wir in unserem Geschäft.“