„Nicht erhaltbar“: Jubiläumslinde am Kirchenplatz muss ersetzt werden

Im Gutachten eines hinzugezogenen Sachverständigen wird die im Jahr 1908 gesetzte Winterlinde vor der Stadtpfarrkirche Weitra mit einer Höhe von 17 Metern und einem Kronendurchmesser von 13 Metern als „nicht erhaltbar“, mit hohem Totholzanteil, hohen Schäden und kaum mehr vorhandener Vitalität bewertet. Die Fällung sei „erforderlich“, heißt es darin weiter.

Die Linde soll am 8. November von Bauhofmitarbeitern und einem Baggerunternehmen entfernt werden. Gleich danach wird eine neue Linde nachgesetzt, kündigt Stadtchef Layr an: „Wir haben von der Gärtnerei Oppel-Allerstorfer die größtmögliche, pflanzbare Linde gekauft. Diese kostet auch entsprechend viel.“ An die Stelle des in der Bevölkerung als „Jubiläumslinde“ bekannten Baumes wird wieder eine Jubiläumslinde rücken – zum Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich.

