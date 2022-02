Opernsänger-Ehepaar Seidl: „Wer weniger zu proben hat, der kocht“

Für den aus Weitra stammenden Opernsänger Christoph Seidl geht die Karriere auch während der Corona-Pandemie steil bergauf. Der Bass feierte vor wenigen Tagen eine viel umjubelte Premiere der drei einaktigen Puccini-Opern „II Trittico“ am Aalto-Musiktheater Essen und wird im Sommer an die Kölner Oper wechseln.

„Mir geht es hier in Essen wirklich gut. Meine Gattin und ich haben uns gut eingelebt und es gefällt uns hier“, betont Christoph Seidl, der während der Corona-Pandemie von München nach Nordrhein-Westfalen übersiedelt ist und seit 2020 Ensemblemitglied am Aalto-Musiktheater Essen ist. Natürlich gab es in dieser Zeit auch einige Absagen oder Terminverschiebungen: „Aber als Ensemble-Mitglied ist man finanziell nicht so betroffen, auch wenn es einige Entbehrungen gegeben hat. Es gibt ja eine gewisse Grundsicherheit.“

„Als Ensemble- Mitglied ist man finanziell nicht so betroffen, auch wenn es einige Entbehrungen gegeben hat.“

Bei „Il Trittico“ ist der bekannte Bass noch bis Juni im Einsatz. Auch seine Gattin, die Sopranistin Iva Seidl, ist im Aalto-Theater tätig. Sie gehört dem Opernchor an und übernimmt auch einige solistische Aufgaben. „Wir schaffen es auch diesmal nicht, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Wir singen in verschiedenen Akten“, sagt Seidl. Nur beim „Freischütz“, der Ende des Vorjahres am Spielplan gestanden ist, habe sich das Ehepaar auf der Bühne getroffen. „Das passt schon, denn wir haben eine Abmachung: Wer weniger zu proben hat, der kocht.“

1.000 Kilometer gewandert in ersten drei Covidmonaten

Zwischen den neun Vorstellungen von „Il Trittico“ ist der Weitraer auch noch als Komtur in „Don Giovanni“ oder als Graf Lamoral in der Strauß-Oper Arabella im Einsatz. Im Sommer geht es für ihn nach Radebeul in Sachsen. Auf der eindrucksvollen Felsenbühne Rathen gibt er Ende August und Anfang September den „Daland“ in der Wagner-Oper „Der Fliegende Holländer“. „Darauf freue ich mich schon sehr. Diese Bühne ist sehr beeindruckend.“ Danach wird Christoph Seidl an seine neue Wirkungsstätte, die Oper in Köln, wechseln. „Das wird für mich besonders interessant. Ich darf aber noch nicht mehr verraten, den offiziellen Spielplan gibt es noch nicht.“ Vor allem sei das kulturelle Angebot in der größten Stadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sehr groß. „Und das wird vom Publikum geschätzt und genutzt.“

Wohnort für das Sänger-Ehepaar bleibt aber Essen. „Iva bleibt am Aalto-Musiktheater. Wir haben uns hier ein nettes Zuhause geschaffen, obwohl viele glauben, dass es im Ruhrgebiet nur rauchende und stinkende Industrie gibt. Das ist überhaupt nicht so. Die Natur ist wunderschön. Es gibt viele Möglichkeiten zum Wandern. In den ersten drei Monaten der Pandemie sind wir um die 1.000 Kilometer gewandert“, berichtet Seidl.

Seine Heimatstadt Weitra hat er zuletzt im vergangenen Sommer besucht. Ein hier geplanter Liederabend musste coronabedingt abgesagt werden. „Aber vielleicht kann ich diesen nachholen – entweder heuer noch oder 2023. Das würde mich sehr freuen.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden