Per Rennrad ums Weinviertel: 82-Jähriger realisierte Rad-Projekt

Er wollte es noch einmal wissen: Nachdem der Weitraer Anton Zeller im Sommer 2019 (die NÖN berichtete) mit seinem alten Rennrad Baujahr 1995 das Waldviertel umrundet hatte, nahm er sich vor, dasselbe auch mit dem Weinviertel zu tun. Leider kam Corona dazwischen. Aber: „Das Buch ‚Mein Niederösterreich‘ mit persönlicher Widmung von Erwin Pröll, bekanntlich ebenso passionierter Radfahrer, bestärkte mich in meinem Vorhaben“, sagt Zeller.

Nach einigen hundert Trainingskilometern fühlte sich der nunmehr 82-Jährige fit genug, seine Weinviertelrunde auf Raten zu realisieren. Die sechs Tagesetappen mit einer Länge zwischen 40 und 70 Kilometern hatte er so geplant, dass Start- und Zielort per Bahn erreichbar waren. So konnte er seine Radel-Tage nach der Wettervorhersage – mit Sonnenschein und angenehmen Windverhältnissen – in Angriff nehmen.

Tourstart war in Eggenburg, auf Radwegen im Schmidatal ging es nach Tulln. Der zweite Streckenabschnitt führte von der Gartenstadt am Donauradweg auf die Wiener Donauinsel. An einem weiteren heißen Tag radelte Zeller am Donauradweg durch die Lobau über Stopfenreuth nach Marchegg. Nach einem Ruhetag ging es vorbei an der Marchegger Storchenkolonie und auf der Kamp-Thaya-March Mountainbike-Route nach Hohenau.

Weinviertler Landschaft ist gar nicht so ohne

„Das war anstrengend, der Untergrund war zum Teil extrem schotterig.“ Außerdem: „Oft hätte ich ohne Radkarte die Wegmarkierungen nicht gefunden.“ Die hügelige Strecke weiter nach Schrattenberg forderte ihn, erst um Laa an der Thaya wurde es flacher: „Damit hatte ich nicht gerechnet, ich war erstmals in dieser Gegend unterwegs.“ Auch auf der letzten Etappe vom Pulkau- ins Schmidatal waren viele Höhenmeter zu überwinden – „ganz schön anstrengend ohne Strom“, sagt Zeller schmunzelnd – er überlegt den Kauf eines E-Bikes.

„Als ich unfallfrei in Eggenburg am Hauptplatz bei der Marienstatue an mein Ziel kam, war ich sehr glücklich“, erzählt der Weitraer, stolz auf seine Leistung: 337 Kilometer und 2.350 Höhenmeter in 20 Stunden mit einem Verbrauch von fast 10.000 Kalorien. „Die Anstrengungen der An- und Heimfahrten mit dem Zug habe ich fast schon vergessen, die Freude über das Erreichte bleibt.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.