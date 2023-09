Petra Zimmermann-Moser über Kulturangebote: „Sind gut aufgestellt“

NÖN: Ein Sommer mit einigen Veranstaltungen im kulturellen Bereich liegt hinter Weitra, auch im Herbst und Winter ist der Kalender gut gefüllt. Wie kommt man zu den „richtigen“ Programmpunkten?

Petra Zimmermann-Moser: Oft sprechen mich Leute an und geben Empfehlungen von anderen Kulturveranstaltungen, manchmal melden sich Agenturen direkt und ich besuche selbst auswärts viele Kulturveranstaltungen. So entstehen Ideen, wer nach Weitra passen könnte.

In Ihre Agenda als Vizebürgermeisterin fallen vor allem auch kulturelle Angelegenheiten. Wie hat sich das ergeben?

Zimmermann-Moser: Vor meiner Zeit als Vizebürgermeisterin, also bis zum Jahr 2010, war mein Ressort als Stadträtin schon die Kultur. Das habe ich von Raimund Fuchs übernommen und dieser wiederum von Franz Badstöber. Raimund Fuchs hat mir Projekte übergeben, wodurch ich nach und nach hineingewachsen bin. Das Interesse meinerseits war außerdem schon immer da, ich bin gerne zu Kabaretts und Konzerten gegangen. Später habe ich den Kulturverein Schloss Weitra als Obfrau übernommen. Da ist mir wichtig, den Schlosshof auch abseits des Theaters zu beleben. Gemeinsam mit Conny Stütz als Geschäftsführerin des Festivals haben wir begonnen, größere Veranstaltungen wie Konzerte in den Schlosshof zu holen.

Was zählt überhaupt zu Ihren Aufgaben?

Zimmermann-Moser: Meistens gibt es zuerst Besprechungen im Tourismusbüro, viele bringen ihre Vorschläge ein. Dann werden Managements angeschrieben und Termine gesucht. Es freut mich, dass inzwischen auch ein Austausch mit anderen Veranstaltern – zum Beispiel aus Großschönau, Hirschbach, Zwettl – stattfindet und wir einander unterstützen. Viel Unterstützung rund um Garderobengestaltung, Unterbringung und Versorgung der Künstler bekomme ich von Doris Moser (Geschäftsführerin Schloss-Festival Anm.) und vom Tourismusbüro. Auch mit dem Techniker ist die Zusammenarbeit super, wir sind einfach ein eingespieltes Team.

Was sind die Herausforderungen, die mit der Aufgabe einhergehen? Es ist ja nicht jede Veranstaltung automatisch und sofort ausgebucht.

Zimmermann-Moser: Ja, das ist gerade jetzt mit der Teuerungswelle eine Herausforderung. Die Leute kaufen sehr kurzfristig – auch bei den Insieme-Konzerten sind viele Karten erst in den letzten zwei Wochen gebucht worden. Dadurch ist es schwieriger, die Situation abzuschätzen. Manchmal muss man dann überlegen, welche Möglichkeiten der Bewerbung kurzfristig noch genutzt werden könnten.

Was ist für Sie der Anreiz, sich kulturell so zu engagieren?

Zimmermann-Moser: Es ist im Vorfeld oft viel Aufwand, aber ich genieße die Abende. Wenn wir positives Feedback bekommen, freue ich mich schon sehr. Großteils versuche ich, bei den Veranstaltungen, die ich organisiere, auch vor Ort zu sein.

Gibt es in der Region etwas, das aus Ihrer Sicht fehlt?

Zimmermann-Moser: Ich denke, dass wir insgesamt gut aufgestellt sind. Es ist bemerkenswert, was auch in kleinen Orten angeboten und auf die Beine gestellt wird. Und es ist schön, dass es die Menschen annehmen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute aus Linz oder dem Raum Wien für Kulturveranstaltungen zu uns kommen, das ist sehr erfreulich. Ich würde mir wünschen, dass die Erkenntnis der tollen Kulturangebote in der Region in der Bevölkerung noch stärker verankert wird.