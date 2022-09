Kunst aus dem Kinderbuch: Lüftenegger stellt im Stadtatelier aus

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

„Hatschi Bratschis Luftballon“ war in Kindertagen ihr Lieblingsbuch. Heute schreibt sie selbst Kinderbücher und illustriert diese auch. Am Freitag hat Silvia Lüftenegger zur Vernissage ins Stadtatelier Weitra geladen, gezeigt werden „popARTige Illustrationen“.

Für Freunde des Waldviertler Hoftheaters in Pürbach ist Lüftenegger keine Unbekannte: Bis 2016 war sie dort in verschiedenen Aufgabenbereichen tätig, zog dann nach Linz und brachte vor Kurzem ihr siebtes Buch heraus. Das trägt den Titel „Theophil Spatz“ und erzählt „Memoiren aus dem Großstadtdschungel“. Begonnen hat Lüfteneggers Autorinnen-Dasein eher zufällig. „Meine Tochter hat mich auf einen Vogel aufmerksam gemacht, der immer wieder vorbeikam und meinte, ich solle ein paar Seiten darüber schreiben. Dann waren es plötzlich 80 Seiten“, erzählt sie. 2017 erschien ihr erstes Buch, inzwischen gibt es auch schon Ideen fürs achte.

Über Myriam Urtz entstand Kontakt nach Weitra

Illustriert werden die Bücher von Lüftenegger selbst – manchmal vor, manchmal nach dem Schreiben. Einige der Illustrationen hat sie auf Leinwand verewigt, woraus sich eine stolze Sammlung für Ausstellungen entwickelte – die Grundlage für ihren Besuch in Weitra. Zu Myriam Urtz vom Stadtatelier verbindet Lüftenegger eine jahrelange Freundschaft: „Ich habe viele Werke von ihr, schätze sie sehr.“

Die aktuelle Ausstellung ist bereits die dritte im Stadtatelier im heurigen Jahr. „Wir hoffen, dass wir das Konzept auch in Zukunft weitermachen und weiterentwickeln können“, sagt Tatjana Zinner vom Stadtatelier: „Die Leute scheinen sich in dem Rahmen, den wir ihnen bieten, sehr wohlzufühlen.“ Die direkte Verbindung zwischen Künstlern und Interessierten an Kunst und Kunsthandwerk sei dem fünfköpfigen Team wichtig.

Stadtatelier macht bei Aktionstagen mit

Bis 16. Oktober sind Silvia Lüfteneggers bunte Werke noch in Weitra zu sehen – auch bei den „Tagen der offenen Ateliers“ Mitte Oktober. Auf die Idee mit den bunten Bildern kam sie übrigens im Lockdown zu Beginn der Covid-Pandemie: „Das war eine schwierige Zeit und ich dachte mir, da braucht es etwas Farbenfrohes.“ Im Herbst hat sie schon die nächste Ausstellung in Aussicht, mit den Original-Zeichnungen aus den Kinderbüchern soll es in eine Galerie in der Nähe von Zürich gehen.

Dem Theater ist sie trotzdem treu geblieben. Warum? „Weil es mein Leben ist“, schmunzelt sie. Deshalb zieht es sie nach wie vor ins Hoftheater, sie ist zum Beispiel an Co-Produktionen der Pürbacher Institution mit einem Theater in Tirol beteiligt. Und: Gebürtig aus Hallein, scheint sie doch Gefallen am Waldviertel gefunden zu haben. „Linz ist nicht meine letzte Station. Wer weiß, wo es mich noch hinzieht.“

