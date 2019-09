Das Radfahren ist für den Weitraer Anton Zeller seit der Jugend eine große Leidenschaft. Jetzt, mit 79 Jahren, wollte er nochmals genau wissen, wie es mit seiner Fitness aussieht: Er radelte rund um das Waldviertel – wohlgemerkt nicht mit einem E-Bike, sondern mit einem 24 Jahre alten italienischen Rennrad.

„Im Frühsommer ist mir die Idee zu dieser Tour gekommen. Alle meine Freunde haben nämlich mit dem Radeln aufgehört oder sind auf ein E-Bike umgestiegen“, betont Zeller, der nach wie vor alle Wege im Raum Weitra mit dem Rad bestreitet: „Dafür verwende ich mein Zehn-Gang-Dusika-Rad, das ich mir mit 17 Jahren in Wien gekauft habe.“

Für die Waldviertel-Tour stieg Zeller aber auf sein „jüngeres“ Modell um. Auf sechs Etappen teilte er sich die Waldviertel-Rundfahrt ein und startete am 8. August von Weitra über Litschau nach Dobersberg. Die 45 Kilometer mit 530 Höhenmetern schaffte er in 3,5 Stunden. Die beiden nächsten Etappen gingen bis zum Bahnhof Hötzelsdorf-Geras, sowie über Horn und Gars nach Krems. Danach radelte Zeller die Runde in der entgegengesetzten Richtung, von Weitra nach Arbesbach und von Arbesbach nach Ybbs an der Donau.

Die sechste und letzte Etappe nahm der 79-Jährige vorige Woche in Angriff, es ging von Ybbs über Melk nach Krems. „Es war ein tolles Gefühl, als ich in Krems angekommen bin. Ich habe mir die Tour alleine geplant und war auch alleine unterwegs. Es hat alles perfekt funktioniert“, meinte Zeller, der durchaus auch stolz auf seine Leistung ist.

Er radelte die 342 Kilometer an sechs Tagen, überwand 2.820 Höhenmeter und verbrauchte dabei knapp 12.000 Kalorien. Der 79-Jährige fuhr dazwischen den Etappen immer mit dem Bus oder per Bahn nach Weitra – und dann zurück zum nächsten Etappenstart. „Die Fahrt mit dem Rad durch die Waldviertler Landschaft war teilweise ganz schön anstrengend, hat mir aber sehr gut gefallen.“